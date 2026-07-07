Intocable recibirá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Intocable será reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los homenajes más visibles para figuras de la música, el cine, la televisión y el entretenimiento.

La Cámara de Comercio de Hollywood anunció que el grupo será honrado el 16 de julio a las 11:30 a.m. PT, en una ceremonia que celebrará su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

La estrella de Intocable será la número 2 mil 852 del Paseo de la Fama y estará ubicada en 7083 Hollywood Boulevard, en la categoría de grabación.

Intocable tendrá estrella en Hollywood

El reconocimiento llega como parte de la Clase 2026 del Paseo de la Fama de Hollywood, donde Intocable fue seleccionado dentro de la categoría de Recording, dedicada a figuras de la industria musical.

La agrupación, liderada por Ricky Muñoz y René Martínez, ha construido una de las carreras más sólidas dentro del regional mexicano, especialmente por su mezcla de norteño, tex-mex, balada y sonidos contemporáneos.

Intocable Especial

Con este homenaje, Intocable se suma a la lista de artistas latinos reconocidos en Hollywood por su impacto musical y cultural.

¿Cuándo será la ceremonia de Intocable?

La ceremonia de Intocable en el Paseo de la Fama de Hollywood se realizará el jueves 16 de julio a las 11:30 de la mañana, hora del Pacífico.

El evento será organizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, institución encargada de administrar el Paseo de la Fama.

La estrella será dedicada en 7083 Hollywood Boulevard, una de las zonas más visitadas por turistas y seguidores de artistas reconocidos en la industria del entretenimiento.

Una trayectoria clave para el regional mexicano

Intocable comenzó su historia en Texas y con el paso de los años se convirtió en una de las agrupaciones más influyentes de la música tejana y norteña.

Canciones como Fuerte no soy, ¿Y todo para qué?, Enséñame a olvidarte, Sueña, Dame un besito y Eres mi droga marcaron a varias generaciones de fans.

Su estilo ayudó a renovar el sonido del regional mexicano al combinar acordeón, bajo sexto, letras románticas y una sensibilidad pop que les permitió conectar con audiencias dentro y fuera de México.

El Paseo de la Fama suma otra estrella latina

La Clase 2026 del Paseo de la Fama incluye a figuras de distintas áreas del entretenimiento. En la categoría de grabación, la lista también contempla nombres como Miley Cyrus, Josh Groban, Air Supply, Bone Thugs-N-Harmony, Angélique Kidjo y Lyle Lovett, entre otros.

En el caso de Intocable, el reconocimiento tiene un peso especial para el público latino, pues confirma la presencia del regional mexicano en uno de los espacios simbólicos más conocidos de Hollywood.

La ceremonia del 16 de julio será una celebración para la agrupación, pero también para sus fans, que han convertido sus canciones en parte de la memoria musical de varias generaciones.

bgpa