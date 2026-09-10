El milagro y la bebé tras la tragedia en La Concordia

Lo que inició como una tarde rutinaria el 10 de septiembre de 2025 terminó en una de las mayores tragedias recientes en la capital.

A las 14:20 horas de ese día, una pipa de la empresa Gas Silza cargada con 49 mil 500 litros de gas LP volcó en una curva del Distribuidor Vial La Concordia, liberando una nube masiva del hidrocarburo que detonó segundos después, levantando llamas de más de 30 metros de altura, explosión que se escuchó a varios kilómetros a la redonda.

En ese momento, Janeth Guadalupe, de 22 años y con un embarazo de cinco meses, se dirigía a realizar compras patrias acompañada de su esposo, su hijo de año y medio y un sobrino.

“Cuando llegamos al puente comenzamos a ver una nube blanca. Entonces, mi esposo se iba a echar en reversa, yo me acuerdo qué nos dijo ’es gas’, desesperado, yo me puse a llorar”, recordó.

Él nos dijo suban los vidrios de la camioneta (…) hice por subir los vidrios, pero también abro la puerta de la camioneta y me bajo, fue el momento en que explotó. Yo me bajo con mi niño, nos quemamos, él se baja, agarra la cobija que traía el bebé y me apaga el cabello.”

EL RESCATE

En medio del caos, la familia corrió a resguardarse a un domicilio cercano.

Pese a la gravedad de sus heridas, Janeth priorizó la atención de su hijo.

“Ahí duramos en la casa y les pedimos si nos podían llevar un hospital, era el gas (…) seguía tronando, seguimos escuchando como explosiones”, contó.

Paramédicos y policías acudieron al sitio para brindarle auxilio e iniciar la evacuación médica.

“Un muchacho llevaba al bebé y se lo entregó un paramédico y el paramédico es el que empieza a ponerle vendas y ya no suben a la ambulancia. A todos Les pusieron agua salina, pero a mí ya no alcanzaron a ponerme, yo le dije a mi esposo ‘primero el bebé, yo no sentía dolor’”, narró.

Lloraba por el susto, por lo que había pasado y yo pensé que a la bebé la iba a perder.”

El paramédico Ángel Domínguez ayudó en el traslado. Especial

El paramédico Ángel Domínguez detalló la gravedad del cuadro.

“Janeth sufrió quemaduras en 60% de su cuerpo y se trasladó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por medio de los Cóndores”, explicó,

Me comuniqué con los Cóndores y les dije que trasladen directo al instituto. El bebé también tenía quemaduras severas.”

TRAS MESES PELEANDO

Janeth ingresó al hospital con severas quemaduras en brazos, piernas, rostro, espalda y vías respiratorias, permaneciendo inconsciente durante 20 días.

“Ya recuerdo que llegué al hospital, yo primero pensaba en mi niño. Cuándo me bajaron, me dijeron tu niño, ya está abajo, llegando al hospital, ahí ya no recuerdo”, dijo.

Al despertar, su primera preocupación fue el estado de su embarazo.

“Yo me despierto y a la primera que veo es a mi mamá, le pregunto por mi niño, por mi esposo, y le digo que dónde está la bebé”, recordó.

Le dije ‘tráigame a la bebé para conocerla’ y le dije ‘es que la bebé nació’ y me dijo ‘tu bebé está en tu panza’ y me puso la mano en la panza. La bebé pensamos que le habíamos perdido.”

La joven permaneció internada 10 semanas en el INR, periodo en el que fue sometida a 13 intervenciones quirúrgicas.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2025, nació su hija, a quien nombraron Milagros, en el Instituto Nacional de Perinatología.

Aunque reconoce que el proceso de rehabilitación es complejo y doloroso, Janeth asegura que sus hijos son su principal motivación, al tiempo que expresó su gratitud hacia los cuerpos de rescate y personal médico.

“Muchas gracias por estar al pendiente de mí, por el empeño que le pusieron”, destacó.