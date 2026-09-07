90s Pop Tour y la Sonora Dinamita tocarán gratis el 15 de septiembre en esta alcaldía

Cada 15 de septiembre México se viste de fiesta y la música es parte esencial de los festejos. Cada alcaldía organiza conciertos gratuitos y en Álvaro Obregón se reunirán artistas de los 90s Pop Tour y la Sonora Dinamita, aquí los detalles.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en una parroquia de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, llamó al pueblo a levantarse en armas contra la corona española, lo que se conoce como El Grito de Independencia.

Más de 200 años después, seguimos recordando este momento que marcó el inicio de la Guerra de Independencia. Esta representación se realiza el 15 de septiembre en las diferentes plazas públicas del país, incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México.

A esta verbena también se unen los puestos de comida y la música. Como parte del ambiente festivo, muchos artistas conocidos participan en conciertos gratuitos.

La Sonora Dinamita estará en el concierto gratuito en Álvaro Obregón el 15 de septiembre Mezcal Entertainment

Álvaro Obregón organiza noche mexicana con artistas de lujo

A través de sus redes sociales, la alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que este 15 de septiembre la noche mexicana que organizan cada año tendrá como invitados de honor a La Original Sonora Dinamita y parte del 90s Pop Tour.

El evento se llevará a cabo a partir del mediodía, en el Salón de Usos Múltiples de esta alcaldía, ubicado en Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.

En general, los eventos que organizan las alcaldías y municipios de los diferentes estados, son gratuitos. Sin embargo, la recomendación es siempre revisar en las redes sociales de la alcaldía para confirmar.

¿Qué integrantes de los 90s Pop Tour estarán en la alcaldía Álvaro Obregón?

La gira de los 90s Pop Tour ha estado integrada por hasta 30 artistas y grupos que alternan en el escenario durante los conciertos. Sin embargo, a la noche mexicana de la Alcaldía Álvaro Obregón solo cinco están confirmados.

De acuerdo al anuncio oficial, en el concierto estarán Kabah, JNS, Caló, Mercurio y Erick Rubín, así que desempolva sus éxitos noventeros para cantar a todo pulmón.

¿Qué otros artistas tocarán el 15 de septiembre en CDMX?

Alcaldía Benito Juárez: Alex Syntek, Diego Schoening y el grupo Baxter

Alcaldía Cuauhtémoc: Luis Ángel “El Flaco”, la banda N5 y Matute

Alcaldía Tlalpan: Víctor García, Regina Orozco, Alberto Barros, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich

Alcaldía Iztacalco: Edwin Luna y Adolescentes Orquesta

Finalmente, el concierto estelar se llevará a cabo en el Zócalo de la CDMX, con Intocable como protagonista.

Así que no hay pretexto para celebrar un año más de El Grito de Independencia, después de la ceremonia, la música estará presente en la alcaldía Álvaro Obregón para los amantes de la música de los 90 y a lo largo de toda la ciudad con diferentes artistas.