¿Por qué Jennifer Lawrence podría cerrar su nuevo Instagram? Su condición para seguir en la red

Después de años de mantenerse lejos de las redes sociales, Jennifer Lawrence finalmente abrió una cuenta pública de Instagram y, en cuestión de horas, consiguió que su llegada se convirtiera en uno de los acontecimientos más comentados entre sus seguidores.

¿Por qué Jennifer Lawrence no tiene su nombre en Instagram?

La ganadora del Oscar abrió oficialmente su Instagram el 9 de septiembre de 2026 con el usuario @jlaw, una elección que tuvo que hacer porque el nombre @jenniferlawrence ya estaba ocupado.

La actriz sorprendió al debutar en Instagram con el usuario @jlaw, después de años de mantenerse alejada de las redes sociales por su toxicidad. IG jlaw

De hecho, la propia actriz decidió aclarar la situación en su biografía con una frase tan sencilla como divertida: “jenniferlawrence estaba tomado”.

Jennifer Lawrence revela su condición para quedarse en Instagram

Sin embargo, la actriz parece tener muy claro que su permanencia en la plataforma tiene una condición: nada de comentarios negativos. Fue a través de su primer Reel con el que dejó claro que esta aventura digital podría tener fecha de caducidad.

El primer mensaje de Jennifer Lawrence ya dejó claro que no piensa tolerar la negatividad de sus seguidores. IG jlaw

Lawrence advirtió, en tono de broma, que abandonará Instagram si comienza a recibir comentarios desagradables.

Si alguien dice algo negativo, voy a dejar Instagram inmediatamente”, explicó. Y todavía fue más lejos al asegurar que ni siquiera sería necesario escribir algo cruel: si alguien piensa algo malo, ella lo sabrá.

Como si esa advertencia no fuera suficiente, en su primera historia publicó otro mensaje humorístico en el que pidió a sus seguidores tener cuidado con los comentarios agresivos porque podrían afectar negativamente “al bebé”. ¿La aclaración? El supuesto bebé era ella misma.

Jennifer Lawrence y su historia de rechazo a las redes sociales

Aunque su debut en Instagram puede parecer inesperado, la actriz llevaba años explicando por qué prefería mantenerse al margen de las plataformas digitales.

En una entrevista concedida en 2018, Lawrence reconoció que sí estaba al tanto de lo que ocurría en redes, pero que no quería exponerse al nivel de críticas, opiniones y escrutinio que suelen acompañar a las celebridades.

Aunque durante años evitó tener perfiles públicos, Jennifer Lawrence ha reconocido que sí consume contenido en redes. | IMDb

Su postura era clara: prefería no tener una ventana abierta permanentemente hacia su vida privada, a menos que existiera una razón concreta para hacerlo, como promocionar un proyecto o hablar públicamente de un tema que considerara importante.

La actriz incluso tuvo una cuenta relacionada con RepresentUs, organización enfocada en temas de participación ciudadana y reformas políticas, pero no significó que adoptara una presencia personal constante en redes.

Más recientemente, Lawrence reveló que su relación con Internet era mucho más secreta de lo que parecía. Durante una entrevista promocional confesó que tenía una especie de “vida secreta” en TikTok, donde incluso se involucraba en discusiones dentro de las secciones de comentarios.

Los fans finalmente tienen a Jennifer Lawrence en Instagram, aunque deberán seguir una regla fundamental si quieren que permanezca: nada de comentarios crueles. IMDb

Así que quizá Instagram no sea tan desconocido para ella como sus seguidores podrían imaginar.

¿Qué veremos en el Instagram de Jennifer Lawrence?

Su llegada también coincide con una etapa profesional especialmente interesante. La actriz tiene varios proyectos en camino y uno de los más esperados es What Happens at Night, película dirigida por Martin Scorsese y coprotagonizada por Leonardo DiCaprio.

Los seguidores de Jennifer Lawrence ya esperan fotografías personales, videos espontáneos, looks de alfombra roja y contenido detrás de cámaras de sus próximos proyectos Grosby

La cinta marcará el reencuentro de Lawrence y DiCaprio después de Don't Look Up y sigue a una pareja estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo para adoptar a un bebé, aunque el viaje comienza a adquirir tintes cada vez más extraños.

¿A quiénes sigue Jennifer Lawrence en Instagram?

Además de DiCaprio y Scorsese, Lawrence ya dejó ver algunos de sus intereses en Instagram al comenzar a seguir a figuras como Josh Hutcherson, Dakota Johnson, Amy Schumer y Amy Poehler, así como a prácticamente todo el clan Kardashian-Jenner.

La actriz ya comenzó a seguir a algunas personas en Instagram, entre ellos Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese y varias integrantes de la familia Kardashian-Jenner. IG

Ahora sus seguidores esperan fotografías personales, momentos detrás de cámaras, looks de alfombra roja y, sobre todo, más videos con ese sentido del humor que la caracteriza.

Por ahora, @jlaw ya está oficialmente en Instagram. La gran pregunta es cuánto tiempo permanecerá allí. Después de años evitando las redes por su toxicidad, Jennifer Lawrence parece haber llegado con una regla muy sencilla: sean amables… o ella misma se encargará de desaparecer.