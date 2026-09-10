Frentes Políticos / 10 de septiembre de 2026

1. Inamovible. La presidenta Claudia Sheinbaum antepone la soberanía en las negociaciones con Estados Unidos y ratifica que México no firmará ningún acuerdo que afecte su independencia ni golpee la economía nacional. Frente a los aranceles al acero, aluminio y automotriz, y a las 54 barreras no arancelarias planteadas por el presidente Donald Trump desde Washington, la mandataria mexicana reconoce que hay temas negociables y otros que sólo corresponden a los mexicanos. Cooperación, sí, pero concesiones que comprometan al país, no. En Palacio Nacional tienen la certeza de que negociar no significa doblarse. Nunca jamás.

2. Lupa. El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, puso contra las cuerdas a las llamadas empresas factureras, pues más de 38 mil fueron bloqueadas entre octubre de 2024 y agosto de 2026, mientras que más de tres mil fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y se realizaron casi 2 mil auditorías a quienes compran estas facturas. Transacciones ficticias, pérdidas fiscales infladas y gastos que sirven para esconder impuestos. El fisco en el sexenio de Claudia Sheinbaum ya encontró la ruta del dinero; ahora toca que nadie vuelva a la ruta del desfalco. Horadar la caja de los impuestos debería considerarse traición a la patria.

3. Renuncia sospechosa. La salida de Claudia Arlett Espino de la Secretaría Ejecutiva del INE ocurre justo cuando el organismo entra en la ruta crítica del proceso electoral 2026-2027. Argumenta motivos de salud y la necesidad de recuperar equilibrio personal y familiar, una decisión que merece respeto, pero que también deja preguntas políticas sobre la conducción del área operativa más importante del instituto. Su llegada, propuesta por Guadalupe Taddei, no estuvo exenta de cuestionamientos por su perfil y por la resistencia interna que generó. Ahora deja el cargo y ofrece acompañar la transición. El INE se queda enfermo de incertidumbre.

4. Solvencia. Edgar Amador, secretario de Hacienda, presentó un Paquete Económico 2027 con una meta de crecimiento superior a 2%, protección de los programas de bienestar, inversión pública y una ruta de finanzas públicas sanas. Claudia Sheinbaum añadió el mensaje que más importa al bolsillo, no habrá nuevos impuestos ni gasolinazos. La idea es combatir la evasión y hacer más eficiente el gasto, sin aumentar IVA, ISR ni gravámenes a combustibles. Se trata de crecer, recaudar mejor y gastar, pero con disciplina. En tiempos de promesas, la verdadera solvencia se demuestra cuando las cuentas cuadran. ¿Cuadran?

5. Ataúd politizado. Grecia Quiroz pidió que la FGR atraiga la investigación del asesinato de Carlos Manzo porque siguen abiertas las preguntas esenciales: ¿quién ordenó el crimen y cuál fue el motivo? La alcaldesa de Uruapan reconoce el trabajo de la fiscalía estatal, pero advierte que el caso no puede dividirse entre autoridades ni convertirse en moneda electoral rumbo a los comicios en Michoacán. Quiroz exige que la carpeta quede lejos de intereses políticos. Paradójicamente, mientras pide no politizar el ataúd de su esposo, otros ya parecen querer convertirlo en plataforma. La justicia no necesita candidatos; necesita respuestas.