Conciertos GRATIS del 15 de septiembre en CDMX: artistas, alcaldías y horarios

El 15 de septiembre será una noche llena de música en la Ciudad de México, donde distintas alcaldías preparan conciertos gratuitos para celebrar el Grito de Independencia 2026. La oferta incluye pop, cumbia, salsa, ska y regional mexicano, con artistas como Paty Cantú, Calibre 50, El Mimoso, Aleks Syntek y Pancho Barraza.

Las presentaciones se realizarán principalmente en las explanadas de las demarcaciones y estarán acompañadas por actividades culturales, comida mexicana y la tradicional ceremonia del Grito.

¿Qué artistas darán conciertos gratis el 15 de septiembre en las alcaldías de CDMX?

Cada demarcación contará con su propia programación. Algunos festejos comenzarán desde el mediodía, mientras que otros arrancarán durante la tarde y continuarán después de la ceremonia del Grito de Independencia.

Cuarto Oscuro

Álvaro Obregón

Los seguidores del pop de los años 90 podrán disfrutar las actuaciones de JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín, integrantes del concepto 90’s Pop Tour.

La cartelera también incluye a La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Wilder Gómez. Las actividades comenzarán a las 12:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la alcaldía, localizado en Calle 10, esquina con Canario, colonia Tolteca.

Azcapotzalco

La salsa será la protagonista de la celebración en Azcapotzalco con las presentaciones de Jerry Rivera y Maelo Ruiz.

Los espectáculos principales están programados para las 18:30 y las 23:00 horas en la explanada de la alcaldía.

Maelo Ruiz

Benito Juárez

Aleks Syntek encabezará el festejo en Benito Juárez, donde también actuarán Diego Schoening y Baxter.

La música comenzará a partir de las 18:00 horas en la explanada ubicada en avenida División del Norte 1611, esquina con avenida Municipio Libre, en la colonia Santa Cruz Atoyac.

Cuajimalpa

Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga forman parte de la celebración preparada en Cuajimalpa.

El programa comenzará a las 18:00 horas en la explanada de la demarcación.

Ninel Conde Mezcalent

Cuauhtémoc

Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5 se presentarán en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, localizada en el cruce de Aldama y Mina, en la colonia Buenavista.

Además de los conciertos, se contemplan una feria y distintas actividades para disfrutar en familia. Esta celebración es independiente del evento que se efectuará en el Zócalo capitalino.

Gustavo A. Madero

La Sonora Santanera, Luis R Conriquez y Maldita Vecindad aparecen como los principales invitados de la celebración en Gustavo A. Madero.

Las actividades están previstas desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía. Debido a que algunas fuentes todavía muestran diferencias sobre esta programación, se recomienda consultar los canales oficiales de la demarcación antes de acudir.

Iztacalco

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey encabezan el programa musical de Iztacalco. También participarán Adolescentes Orquesta, Juanma, Ari Salgado y agrupaciones regionales.

La verbena comenzará a las 16:00 horas en la explanada situada en avenida Río Churubusco y Calle Té, colonia Gabriel Ramos Millán. La ceremonia del Grito está programada para las 23:00 horas.

Iztapalapa

Pancho Barraza será el encargado de cerrar la celebración musical en Iztapalapa. Antes de su actuación subirán al escenario Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

El festejo se desarrollará en la explanada del Jardín Cuitláhuac, ubicada en Aldama 63, esquina con Ayuntamiento, colonia San Lucas. Las actividades comenzarán durante la tarde.

Pancho Barraza IG panchobarrazaoficial

Magdalena Contreras

La Típica, Los Búhos, La Herencia, Grupo Magia Azul y KMB forman parte del cartel musical anunciado para Magdalena Contreras.

La celebración está prevista desde las 17:00 horas en la explanada de San Jerónimo Lídice. Antes de acudir, es recomendable revisar la programación oficial, ya que también han circulado carteles diferentes para esta demarcación.

Miguel Hidalgo

Paty Cantú llevará sus canciones pop a la explanada de Miguel Hidalgo, donde también se presentarán Embajadores de la Cumbia Dinamita y Los Yaguarú.

La jornada comenzará a las 15:00 horas con mariachis y grupos folclóricos. Embajadores de la Cumbia Dinamita actuarán a las 19:00 horas, Los Yaguarú a las 21:00 y Paty Cantú después de la ceremonia del Grito.

Paty Cantú

Tláhuac

Flores de México abrirá los conciertos de Tláhuac a las 18:00 horas, seguido por Edgar Jiménez y su Mariachi a las 20:00 horas.

La música continuará a las 21:00 horas con un tributo a la Sonora Dinamita, mientras que Vagón Chicano ofrecerá el espectáculo de cierre después del Grito de Independencia. También se contempla un show de fuegos artificiales y drones.

Tlalpan

Calibre 50 y El Mimoso encabezarán la noche de música regional mexicana en la explanada de Tlalpan.

Las actividades están previstas desde las 18:00 horas y las presentaciones principales se realizarán durante la noche.

el mimoso

Tlalpan

El Gran Silencio pondrá el toque de ska en la celebración de Xochimilco. La programación también incluye a Lorenzo Negrete y a Los Mismos Reyes.

Los espectáculos comenzarán durante la tarde en la explanada ubicada en avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario.

¿Quién dará el concierto del 15 de septiembre en el Zócalo?

Intocable será el artista principal de la celebración nacional en la Plaza de la Constitución.

Las actividades en el Zócalo están previstas desde las 19:00 horas y también contarán con música tradicional antes de la ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuartoscuro

¿Qué alcaldías todavía no anuncian conciertos para el 15 de septiembre?

Coyoacán, Milpa Alta y Venustiano Carranza no habían publicado oficialmente los nombres de los artistas, los horarios ni las sedes de sus celebraciones.

Aunque en redes sociales pueden encontrarse carteles y listas con supuestas presentaciones, algunos corresponden a años anteriores. Por ello, es necesario esperar los anuncios de las autoridades de cada demarcación.