¿Infidelidad de Peso Pluma? Nuevos rumores sacuden su ruptura con Kenia Os

La ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os continúa generando especulaciones y comentarios en redes sociales.

El pasado 6 de junio, los cantantes anunciaron oficialmente el fin de su relación a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. En el mensaje, ambos señalaron que la decisión fue tomada de común acuerdo. Sin embargo, debido a los antecedentes sentimentales del intérprete de corridos tumbados, comenzaron a surgir rumores que apuntaban a una presunta infidelidad como la causa de la separación.

Peso Pluma y Kenia Os IG

Las declaraciones de La Divaza avivan los rumores:

Estas versiones cobraron fuerza luego de que La Divaza hiciera algunas declaraciones durante una entrevista para el programa "La Mesa Caliente".

Yo vi unos likes por ahí, como de una que trabajaba con Kenia o algo así, como que Peso había hecho algo. Imagínate, si a Beyoncé le montaron cachos (infidelidad)…”, dijo La Divaza, señalando a una persona en el equipo de trabajo de Kenia, como la involucrada en el supuesto triángulo amoroso.

Mientras tanto, en recientes publicaciones se pudo ver a Peso Pluma celebrando su cumpleaños acompañado de un pastel con temática futbolera.

Otro detalle que llamó la atención de los seguidores es que Kenia Os eliminó de sus redes sociales las fotografías que compartía con el cantante. En contraste, Peso Pluma aún conserva algunas imágenes junto a la intérprete.

Foto: Instagram @keniaos

Los seguidores relacionan a Kenia Os con Alejandro Speitzer:

Por otro lado, algunos fans han comenzado a “shipear” a Kenia Os con Alejandro Speitzer, luego de que ambos coincidieran con amigos en diversos eventos públicos, entre ellos una actividad organizada por Adidas y la inauguración del Mundial.

La separación de los artistas sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde continúan circulando teorías sobre los motivos que habrían provocado el fin de su relación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido más declaraciones al respecto.