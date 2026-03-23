Peso Pluma y su extraña conducta en pleno concierto causa preocupación

Peso Pluma ha causado preocupación entre sus fans por su extraño comportamiento en pleno concierto, que algunos han ligado con el uso de fentanilo. Las imágenes en donde aparece el cantante aparentemente ‘paralizado’ se hicieron virales.

La salud del cantante de corridos tumbados está siendo cuestionada tras quedar aparentemente colapsado durante una presentación.

Video de Peso Pluma ‘paralizado’ en pleno concierto

Peso Pluma en concierto. Especial

En clips que circulan en redes sociales, se observa a Peso Pluma en una actitud que generó todo tipo de interpretaciones.

Uno de los momentos más comentados es cuando el cantante aparece inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos en el aire.

La posición que adoptó el artista llamó rápidamente la atención en las plataformas digitales debido a que se trata de una postura corporal que suele asociarse al rigor muscular de los consumidores de fentanilo.

Las imágenes se hicieron virales y, de hecho, fueron retomadas por la cuenta de X, ‘Por qué es tendencia en México’, en donde cuestionaron sobre la salud del cantante y lo relacionaron con el fentanilo.

Lo anterior, aunque se desconoce si era alguna broma, pues, en ese momento, Tito Double P se acerca y lo anima a incorporarse. Después, el cantante se levanta sonriente y acomodándose la ropa.

Ese fragmento fue suficiente para que usuarios en redes comenzaran a especular sobre lo que estaba ocurriendo en el escenario. Sin embargo, pese a que recientemente se viralizó, se desconoce si las imágenes son recientes y si fueron grabadas en su gira actual.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones oficiales respecto a las imágenes que continúan sumando reproducciones y teorías en la red.

Gira ‘Dinastía Tour 2026’

Peso Pluma en concierto. Especial

La gira “Dinastía Tour” de Peso Pluma representa una nueva etapa en su carrera y está directamente ligada al lanzamiento de su álbum Dinastía, realizado en colaboración con Tito Double P. Bajo el nombre completo “Dinastía by Peso Pluma & Friends”.

El proyecto plantea un concepto más ambicioso y colaborativo, en el que el artista no solo presenta su música, sino que también integra invitados especiales en distintos conciertos, lo que hace que cada show tenga un componente único.

La gira comenzó el 1 de marzo de 2026 en Seattle y está programada para concluir el 7 de mayo en Chicago, abarcando cerca de 30 fechas en distintas ciudades de Estados Unidos. A lo largo del recorrido, incluye paradas en mercados clave como Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Dallas y Nueva York, consolidando su presencia en el público latino y angloparlante dentro de ese país.

El show combina elementos visuales modernos, iluminación de gran formato y una propuesta escénica que acompaña la evolución musical de Peso Pluma. Musicalmente, mezcla los corridos tumbados con sonidos de trap y reggaetón, reflejando la versatilidad que ha definido su estilo en los últimos años.

Durante los conciertos, interpreta tanto temas nuevos del álbum Dinastía, como “Dopamina” o “Putielegante”, como sus éxitos más conocidos, entre ellos “Ella baila sola”, “La bebé (remix)” y “QLONA”.

A pesar de la popularidad del cantante en su país natal, hasta el momento la gira no contempla fechas en México, lo que ha generado comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, esta estrategia responde al momento que vive el artista, enfocado en consolidar su carrera en el extranjero.

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