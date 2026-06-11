¿Qué famosos fueron al Mundial 2026? Canelo y más celebridades estuvieron en la inauguración

El Mundial 2026 es uno de los eventos más esperados por los aficionados al futbol y, entre ellos, también hay varias celebridades que no quisieron perderse la emoción de vivir este momento histórico en México.

A través de sus redes sociales, diferentes figuras del espectáculo compartieron cómo disfrutaron de la inauguración del torneo, mostrando su apoyo a la Selección Mexicana y dejando ver la pasión que despierta el futbol lejos de las canchas.

Famosos que asistieron al Mundial 2026 para apoyar a México

Canelo Álvarez

El boxeador mexicano compartió varias historias de su llegada al estadio junto a su esposa, Fernanda Gómez. Ambos lucieron playeras y sudaderas con los colores de México para demostrar su apoyo al equipo nacional durante esta gran fiesta deportiva.

Famosos que asistieron al Mundial 2026: así vivieron la fiesta del futbol en México Foto: canelo

Jaime Camil

El actor publicó en sus redes sociales diversos videos desde el Estadio Banorte, donde mostró la emoción que se vivía minutos antes del arranque del partido inaugural del Mundial 2026.

Famosos que asistieron al Mundial 2026: así vivieron la fiesta del futbol en México Foto: jaimecamil

Samuel García y Mariana Rodríguez

El gobernador de Nuevo León acudió acompañado de Mariana Rodríguez, quien compartió una fotografía del momento con la frase: "¡Mi primer Mundial y es en México!", reflejando la emoción de formar parte de este evento histórico.

Jacqueline Bracamontes

La actriz mexicana publicó imágenes junto a su esposo, Martín Fuentes, tanto en el exterior como al interior del estadio, mientras esperaban el inicio de la ceremonia inaugural. En esta experiencia también estuvieron acompañados por tres de sus hijas.

Renata Notni

La actriz compartió una fotografía desde las inmediaciones del recinto deportivo, dejando ver que también fue una de las famosas que no quiso perderse el arranque del torneo.

Famosos que asistieron al Mundial 2026: así vivieron la fiesta del futbol en México Foto: rennotni

Memo Villegas

El actor mexicano fue otro de los invitados que disfrutó del evento. A través de videos y publicaciones, compartió algunos de los momentos que vivió en el estadio antes de que comenzara la celebración inaugural.

Famosos que asistieron al Mundial 2026: así vivieron la fiesta del futbol en México Foto: soymemovillegas

Sebastián Zurita

El actor también documentó su visita al Mundial con videos grabados antes de ingresar al estadio y desde las gradas, donde captó la expectativa y emoción previas al inicio del espectáculo.

¿Qué famosos fueron al Mundial 2026? Canelo y más celebridades estuvieron en la inauguración Foto: szuritaoficial

Estos son algunos de los famosos que acudieron al Mundial 2026 y que dejaron claro que la pasión por el futbol une a millones de personas, sin importar si son figuras del espectáculo o aficionados. La inauguración del torneo se convirtió en una verdadera fiesta en la que todos quisieron ser parte de la historia.