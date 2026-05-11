Hermanos señalan a Michael Jackson por presunto abuso sexual y control emocional

El nombre de Michael Jackson ha vuelto a ocupar el centro de la conversación internacional tras la presentación de una demanda federal interpuesta por los hermanos Cascio, quienes difundieron una serie de señalamientos relacionados con hechos que habrían ocurrido durante su infancia, periodo en el que tuvieron cercanía con el artista.

Las acusaciones fueron expuestas en el documental “Michael Jackson’s ‘Secret’ Second Family Break Their Silence”, difundido por el programa 60 Minutes Australia, donde se presentan los testimonios vinculados con el caso.

Durante más de dos décadas, el llamado "Rey del Pop", se refirió a los hermanos Cascio como su “segunda familia”; sin embargo, ahora ellos aseguran haber sido víctimas de manipulación y presuntos abusos por parte del artista.

Foto: 60 Minutes Australia

Eddie, Dominic, Marie y Aldo Cascio relatan que el cantante llegó a integrarse de forma constante en su entorno familiar. Señalan que este vínculo habría comenzado después de un primer encuentro entre el intérprete y su padre en un hotel de lujo, lo que derivó posteriormente en una relación más frecuente.

Los demandantes aseguran que, con el paso del tiempo, Michael Jackson habría reforzado su cercanía con la familia a través de regalos, viajes privados y acceso a giras internacionales, lo que facilitó una convivencia constante.

En la demanda también se incluyen señalamientos sobre presuntos abusos, manipulación psicológica y control emocional, situaciones que habrían ocurrido en distintos momentos, incluyendo estancias en el rancho Neverland y durante algunas giras.

Los Cascio afirman que habrían existido mecanismos de presión y posibles amenazas para evitar que estos hechos salieran a la luz.

En el testimonio de Eddie, se señala que los hechos habrían comenzado durante la gira Dangerous, cuando él tenía 11 años, dijo que el cantante recurría a muestras de afecto, códigos privados y una cercanía constante, llegando incluso a compartir la cama y el baño, además de pedir discreción a cambio de mantener una supuesta “relación especial”.

Foto: AFP

Por su parte, Dominic relata que la situación habría iniciado cuando tenía ocho años, inicialmente bajo dinámicas que parecían juegos. Según su versión, el intérprete habría introducido alcohol y medicamentos como Vicodin y Xanax en su entorno, también expuso otras fuertes declaraciones:

Él me masturbaba, y luego pasábamos a más cosas, como besos, sexo oral, y él me decía que eso era un vínculo especial que teníamos y me decía cosas como: ‘Solo hago esto contigo’.

Marie, la única mujer entre los hermanos, expresó que Michael Jackson le hacía creer que la desnudez y el contacto físico formaban parte de una muestra de afecto y confianza. A partir de los 12 años habría sido obligada a desnudarse y a mantener en secreto situaciones que se habrían extendido durante varios años.

Aldo, el menor de los hermanos, sostiene que el presunto abuso habría comenzado cuando tenía siete años y que se prolongó hasta su adolescencia, siempre bajo un entorno de aparente cercanía emocional y lealtad promovido por el cantante.

Foto: AFP

La revelación del abuso al interior de la familia solo ocurrió años después de la muerte de Jackson, detonada por el documental Leaving Neverland en 2019, el cual llevó a los hermanos a compartir sus experiencias y descubrir que, aunque vivieron realidades similares, cada uno soportó el abuso en soledad.

El caso ha generado nuevamente una fuerte atención mediática, no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino también por la indemnización solicitada, que asciende a 200 millones de dólares.

Las acusaciones que han rodeado a Michael Jackson:

A lo largo de su vida, e incluso después de su muerte, ha enfrentado diversas acusaciones de abuso sexual, varias de ellas con gran impacto mediático.

Una de las más recordadas ocurrió en 1993, cuando fue señalado por el menor Jordan Chandler. Ese caso no llegó a juicio penal, ya que se resolvió mediante un acuerdo.

Más adelante, en 2003, el cantante volvió a enfrentar cargos formales tras la denuncia de otro menor, Gavin Arvizo. Este proceso derivó en un juicio penal en 2005 que captó la atención mundial y en el que finalmente fue absuelto.

Años después, en 2019, el documental Leaving Neverland volvió a poner el tema sobre la mesa, al presentar nuevos testimonios que reavivaron el debate público.

En resumen, estas acusaciones han estado presentes en distintas etapas, aunque el artista siempre negó los señalamientos y, en el proceso penal más relevante, fue declarado no culpable.

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