La impactante historia: Michael Jackson tenía cita en las Torres Gemelas el 11-S

El biopic titulado “Michael” se estrena en cines a nivel global a finales de abril de 2026, con funciones destacadas desde el 22 y 23 de abril en México y Argentina. Dirigida por Antoine Fuqua, la película narra la vida, los éxitos y los desafíos del “Rey del Pop”, con la participación protagónica de su sobrino, Jaafar Jackson.

En medio de la expectativa por su lanzamiento, vuelve a tomar fuerza una historia que durante años ha llamado la atención: la supuesta relación de Michael Jackson con los atentados del 11 de septiembre de 2001, un episodio en el que, según versiones conocidas, el destino habría jugado un papel clave al mantenerlo lejos de un hecho que cambió la historia del mundo.

De acuerdo con lo relatado por Jermaine Jackson en su libro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes:

El “Rey del Pop” estaba en Nueva York justo en esos días. Apenas unos días antes, el 7 de septiembre, había cerrado con éxito un concierto en el Madison Square Garden por sus 30 años de carrera, un evento lleno de estrellas como Britney Spears, Eminem, Whitney Houston, Beyoncé, Liza Minnelli, Macaulay Culkin y Elizabeth Taylor, entre otros.

Lo que pocos sabían es que Michael tenía agendada una reunión de negocios la mañana del 11 de septiembre en una de las Torres Gemelas. Sin embargo, esa misma noche se quedó hablando por teléfono hasta tarde con su madre, lo que hizo que se durmiera más tarde de lo previsto y terminara perdiendo la cita.

| Foto: IG michaeljackson

Cuando comenzaron a circular las noticias del atentado, su madre volvió a contactarlo y fue entonces cuando el cantante se enteró de lo ocurrido. Entre la sorpresa y la emoción, le habría dicho: “Madre, estoy bien, gracias a ti”, reconociendo que esa llamada nocturna, sin intención alguna, le habría cambiado el destino.

A partir de ahí, surgieron múltiples versiones sobre lo que hizo después. Algunas teorías conspirativas llegaron a afirmar que había sido advertido previamente por contactos en Medio Oriente, mientras que otras historias aseguraban que, tras los ataques y con los aeropuertos cerrados, Michael habría viajado en coche junto a Elizabeth Taylor y Marlon Brando para resguardarse, haciendo paradas en restaurantes de comida rápida durante el trayecto.

Sin embargo, esta última versión fue desmentida por la propia Elizabeth Taylor, quien aclaró que permaneció en Nueva York en ese momento. Con el paso del tiempo, la historia de Michael Jackson en aquel 11 de septiembre ha quedado como una mezcla de coincidencia, destino y muchas especulaciones alrededor de una de las tragedias más impactantes de la historia.

Así fue el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2021. (Reuters / Archivo)

En conclusión, la historia de Michael Jackson y el 11 de septiembre se ha convertido en un relato que mezcla hechos reales con versiones, rumores y teorías que han crecido con el tiempo.

Más allá de las teorías, este caso deja ver cómo un evento tan impactante como el 11 de septiembre también dio pie a múltiples historias alrededor de figuras públicas, donde el destino, la coincidencia y la especulación se entrelazan con facilidad.

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