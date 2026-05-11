¡Los Malfoy se reúnen! Jason Isaacs bendice al nuevo ‘Draco Malfoy’; el hombre que personificó la elegancia peligrosa de Lucius Malfoy en la saga de Harry Potter, se cruzó con el joven que cargará con el apellido Malfoy en la nueva era: Lox Pratt.

Los "potterheads" fueron testigos de un encuentro que parecía sacado de un hechizo de duplicación durante la alfombra roja de los BAFTA TV Awards 2026. Este momento representó el paso de la varita entre dos generaciones de Slytherin.

La imagen de ambos actores juntos, compartiendo risas y una complicidad casi familiar, ha servido como una validación pública que el fandom del niño mago necesitaba para empezar a aceptar los nuevos rostros de la serie de HBO.

Jason Isaacs se reúne con el nuevo Draco Malfoy Facebook The Kard

Jason Isaacs conoce al nuevo Draco Malfoy

Durante la ceremonia de premios BAFTA 2026, la casa Slytherin reunió el pasado con el presente: Jason Isaacs, quien interpretó a Lucius Malfoy en las películas de Harry Potter, se tomó una fotografía con Lox Pratt, el joven de 14 años seleccionado para dar vida a Draco Malfoy en la esperada adaptación de HBO.

Isaacs compartió en sus redes sociales una fotografía del encuentro con un pie de foto que derrochaba el humor ácido que lo caracteriza:

Draco 2.0 se encuentra con el Lucius original. Una sensación extraña y encantadora saber la alegría que el joven Lox traerá al mundo y la felicidad que le depara el futuro. Sentí un instinto casi paternal, pero tuve que recordarme que no es mi hijo, sino Tom. No, espera… tengo hijas. Es todo muy confuso. Lo único que sé con certeza es que Tom y yo veremos a Lox y al gran #JohnnyFlynn con envidia, amor y asombro ante el poder atemporal de estas grandes historias.



Esta declaración, cargada de cariño hacia su antiguo compañero de reparto, también dejó claro que hay espacio en su corazón (y en el de los fans) para un nuevo Draco.

Jason Isaacs y Tom Felton Harry Potter

Por su parte, Lox Pratt no ocultó su entusiasmo y respondió a las publicaciones de Isaacs llamándolo el "OG Papa Lucius" (el papá Lucius original), agradeciendo el tiempo compartido durante la ceremonia.

Hace unos meses, el actor Tom Felton compartió que había enviado también un mensaje a su sucesor. El actor le dio una recomendación mucho más práctica y divertida a Lox: "Roba tantos objetos de utilería como puedas", ya que en el futuro valdrán una fortuna.

Draco Malfoy en serie de Harry Potter HBO

¿Quiénes son los nuevos Draco y Lucius Malfoy de la serie Harry Potter?

Lox Pratt interpretará a Draco Malfoy; este no es su primer rol, pues tiene una participación en la adaptación de Netflix de El señor de las moscas, donde interpretó a Jack, un personaje que comparte ciertas similitudes psicológicas con el joven Malfoy.

En entrevistas recientes, Pratt ha revelado que su versión de Draco no será una copia al carbón de la interpretación de Tom Felton:

Sigue siendo Draco, pero le estoy dando mi propio giro.

Mientras que el actor Johnny Flynn ha sido el elegido para heredar la larga cabellera platina y el bastón de cabeza de serpiente de Lucius Malfoy en la serie de HBO; el actor ha participado en proyectos como Emma y Stardust

Jason Isaacs ha expresado su total confianza en el casting de Flynn:

Johnny hará lo suyo. Tal vez sea incluso más encantador que yo.