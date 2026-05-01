Los fans desplazan a periodistas tradicionales: el caso de la biopic Michael

Por Sabrina Szameitat y Lisa Forster

Los fans de Michael Jackson desplazaron a periodistas tradicionales durante la presentación en Berlín de la biopic Michael, donde la rueda de prensa se transformó en un evento dominado por admiradores, marcando un cambio en la dinámica de la industria cultural y mediática.

En el evento, los periodistas tuvieron que enviar sus preguntas por adelantado y no tenían garantía de que fueran formuladas, mientras que numerosos fans ocuparon la sala. Este formato refleja una estrategia creciente en la que artistas y equipos de marketing priorizan a sus comunidades de seguidores por encima de la prensa tradicional.

Eventos para fans redefinen la promoción cultural

Formatos como fiestas de escucha, eventos pop-up o proyecciones exclusivas para fans han ganado relevancia en la promoción de productos culturales.

Las reacciones se difunden en tiempo real en internet, muchas veces antes de que se publiquen críticas profesionales sujetas a embargo.

Guante con cristales Swarovski y chaqueta del Bad Tour 1987 de Michael Jackson exhibidos en Aguttes, Neuilly-sur-Seine, Francia, el 23 de abril de 2026. Reuters / Sarah Meyssonnier

En el lanzamiento de un álbum de Harry Styles, por ejemplo, los fans escucharon el primer sencillo antes que los periodistas, quienes solo pudieron observar.

Biopic "Michael": Récord en Taquilla Desempeño global en su primera semana (Abril 2026) Estreno Global (MDD - Fin de Semana 1) Michael (2026) $218.7M NUEVO RÉCORD Bohemian Rhapsody (2018) $122.5M Elvis (2022) $51.2M Recaudación Global Total $284.4 MDD Mercado Líder (Int) China: $54.8M Presencia en México 64% Cuota de Mercado Análisis de Rentabilidad: Con un costo de $200M, la cinta ha recuperado 1.4x su inversión en solo 7 días, superando cualquier expectativa previa para el género. +140%

En conciertos de grandes artistas como Rosalía, cada vez es más común restringir el acceso a fotógrafos de prensa, mientras los asistentes comparten contenido en redes sociales. “Un fan activo vale más que un periodista benevolente”

El productor alemán Martin Moszkowicz afirma que este cambio es “real y estructural”.

Según explica, el modelo tradicional basado en comprar atención mediante medios ha sido reemplazado por uno donde la visibilidad surge desde las comunidades digitales impulsadas por fans.

La investigadora Sophie Einwächter, de la Universidad de Marburgo, coincide en que la digitalización permitió que las actividades de fans alcancen un impacto mediático masivo antes reservado a campañas profesionales.

Las estrellas fortalecen el vínculo con sus comunidades

Artistas como Taylor Swift han reforzado este modelo al tratar a sus fans como si fueran parte de una comunidad cercana o incluso “copropietarios”.

Sombrero fedora firmado y usado por Michael Jackson en el Bad World Tour exhibido en Aguttes, Neuilly-sur-Seine, Francia, el 23 de abril de 2026. Reuters / Sarah Meyssonnier

Según Einwächter, estas estrategias transmiten el mensaje de que el trabajo de los fans es reconocido y recompensado.

Además, los estudios cinematográficos y las productoras apuestan cada vez más por fans e influencers debido a que su impacto es cuantificable en métricas como alcance, interacción y ventas.

También influye un cambio en la confianza: los públicos más jóvenes valoran más las recomendaciones dentro de sus propias comunidades.

El periodismo cultural mantiene su función crítica

Pese al cambio de peso en la industria, Moszkowicz rechaza que el periodismo cultural esté en desaparición.

“Ambos cumplen funciones diferentes”, afirma: los fans aportan alcance y credibilidad entre pares, mientras el periodismo ofrece contexto, análisis y distancia crítica.

Einwächter añade que el periodismo sigue siendo clave para visibilizar productos menos conocidos y para interpretar fenómenos culturales.

Sin embargo, advierten riesgos en el debate público: las comunidades de fans tienden a favorecer visiones positivas y a rechazar críticas, lo que puede reducir la profundidad y diversidad del análisis cultural.

Aun así, la línea entre fans y periodistas se difumina, ya que muchos aficionados convierten su actividad en contenido profesional en plataformas como YouTube o Twitch, manteniendo un enfoque generalmente favorable hacia los productos que analizan.