Fan cambia la letra de 'Amor a primera vista' y Belinda le da '50 puntos'

¡Lo volvió a hacer! Durante su presentación en la Feria de Puebla de 2026 (y la única que tendrá este año en el país, salvo en el Estadio Azteca), Belinda bajó a cantar con sus seguidores y le cedió el micrófono a un fan durante Amor a primera vista, pero el joven cambió la letra de la canción. La reacción de la artista fue inmediata: lo corrigió y revivió una de sus frases más recordadas.

El concierto ocurrió el sábado 9 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla, donde Belinda cerró su presentación con “Amor a primera vista”, tema que originalmente interpreta junto a Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia. Videos del momento fueron compartidos por asistentes y medios locales en redes sociales, donde se observa a la cantante conviviendo con fans frente al escenario.

El fan se puso nervioso y cambió la letra

En el video que comenzó a circular en TikTok, Belinda se acerca a uno de sus seguidores para que cante una parte de la canción. Incluso le da la entrada con la frase “Por más…”, pero el fan, visiblemente nervioso, responde con una línea equivocada: “por más que imaginaba”.

La cantante reaccionó con sorpresa y le preguntó: “¿Qué?, ¿qué?”. El joven le explicó que estaba nervioso, a lo que Belinda respondió con humor: “Le cambiaste la letra de la canción, pero como me caes bien, te doy 50 puntos”.

El comentario desató gritos y risas entre los asistentes, mientras el fan le respondió con un “ay, te amo”. El momento se volvió viral porque recuperó una frase que los seguidores de Belinda identifican de inmediato dentro de su historia en televisión.

“Nos quedamos sin tus 25”, el origen de la frase

En una presentación del programa Me pongo de pie, unas concursantes del equipo de Ha*Ash interpretaron una canción de Belinda, pero se equivocaron en la letra. Belinda lo tomó como una falta de respeto hacia su trabajo y hacia la preparación que, según ella, debía tener cualquier participante al subir al escenario. Ahí fue cuando dijo algo en la línea de:

“Aunque no escuchen mis canciones, si a mí me pones una canción, yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra”.

También reclamó que una persona “profesional” debía aprenderse la canción, mientras Hanna, de Ha*Ash, respondió que las concursantes todavía no eran profesionales. Ese intercambio escaló porque Belinda sintió que el argumento de “no escuchan tu música” no justificaba cambiar la letra y es que todo el drama terminó cuando Belinda no le quiso dar los 25 puntos.

“No te preocupes, nos quedamos sin tus 25”, sentenció Ashley.

Belinda en la Feria de Puebla 2026

Belinda se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla en una de sus apariciones más comentadas del año.

El concierto generó filas de fans desde horas antes, según reportes locales difundidos en redes sociales. La cantante interpretó varios de sus éxitos y cerró con Amor a primera vista, momento en el que se acercó al público y ocurrió la interacción que después se viralizó.

La presentación también llamó la atención porque Belinda ha tenido una agenda más limitada de conciertos este año. Además, medios reportaron que canceló su participación en el Tonic Fest Acapulco 2026, donde fue reemplazada por Bellakath en el cartel.