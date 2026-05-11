José Manuel Figueroa arremete contra Imelda Tuñón y genera polémica por sus declaraciones

El conflicto entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón volvió a escalar. En medio de la controversia, el cantante expresó sentirse profundamente ofendido y aseguró que la situación le provocó un gran impacto emocional, al considerar que se dañaron vínculos familiares importantes.

José Manuel Figueroa, en entrevista con los medios a su llegada al aeropuerto, recordó que su hermano José Julián Figueroa siempre defendió a su padre de las calumnias y mentiras que, según dijo, se hicieron en su contra, por lo que señaló el daño que Imelda habría provocado.

“Cuando yo me muera habrá muchos pendejos que van a pensar que realmente eso fue así”, comentó.

Imelda Garza Tuñón y José Manuel Figueroa Especial

“Siempre va a existir la duda de lo que dijo esa pendeja. La voy a atacar al máximo”, expresó, asegurando que se sentía ofendido y lastimado, pues considera que ella destruyó la poca ilusión que tenía de ver reflejado a su hermano Julián en los ojos de su sobrino.

Además, lanzó insultos en su contra y aseguró que no encontraba otras palabras para describir “la ignorancia” con la que, según él, ella manejó la situación. También señaló que considera “muy grave” lo ocurrido y calificó de “estúpidas” las declaraciones que se hicieron públicas.

El cantante afirmó que la relación que pudo haber existido entre su nieto y su sobrino quedó completamente destruida. Incluso, aseguró que el menor podría verse afectado emocionalmente durante muchos años y temió que, en un futuro, pueda cometer errores similares relacionados con el consumo de sustancias para intentar sanar heridas emocionales.

Foto:imetunon

¿Por qué surgió el conflicto entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

Anteriormente, se filtró una llamada de Imelda contra persona, en la que se sugiere que José Manuel Figueroa habría abusado de su hermano, Julián Figueroa. La situación derivó en dos demandas interpuestas contra Imelda Tuñón, lo que terminó por romper cualquier relación entre ambas partes.

Por su parte, Imelda aseguró que nunca fue su intención que el audio se filtrara ni perjudicarlo, aunque señaló que no se trataba de una declaración, si no de una conversación con otra persona.

Además, recientemente mostró su molestia debido a que las cenizas de Julián permanecen bajo resguardo de Maribel Guardia. Según explicó, su inconformidad surge porque su hijo no tendría acceso tampoco a las cosas de su padre.

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