¿Fueron amigos? La historia real entre Michael Jackson y Donald Trump

Durante las décadas de los 80 y 90, cuando Michael Jackson dominaba la industria musical global, comenzó a gestarse una relación inesperada con Donald Trump, entonces figura prominente del mundo empresarial en Estados Unidos.

Ambos coincidieron en eventos sociales y círculos de alto perfil, donde rápidamente surgió una afinidad. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1990, cuando Jackson acompañó a Trump a la inauguración del Taj Mahal en Atlantic City. La presencia del llamado “Rey del Pop” generó tal revuelo que los organizadores tuvieron que sacarlos por salidas de emergencia ante la presión de los fans.

Ese momento no solo evidenció la magnitud de la fama de Jackson, sino también la cercanía que comenzaba a consolidarse entre ambos.

Michael Jackson y Donald Trump

¿Fueron vecinos?

La relación se fortaleció aún más a mediados de los años 90. En 1994, tras su matrimonio con Lisa Marie Presley, Michael Jackson se mudó temporalmente a la Trump Tower en Nueva York, propiedad de Donald Trump.

El artista alquiló un lujoso departamento en uno de los pisos más altos del edificio, con la intención de mantenerse cerca de estudios de grabación y del circuito creativo de la ciudad. Durante ese periodo, Trump afirmó en diversas ocasiones que convivía frecuentemente con Jackson.

Donald Trump y Michael Jackson

Según sus declaraciones, el cantante, pese a su carácter reservado, mostraba una gran agudeza para los negocios y una comprensión clara de su propia marca artística, algo que Trump admiraba abiertamente.

Donald Trump apoyó a Michael Jackson en sus peores momentos

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta relación fue el respaldo público que Donald Trump brindó a Michael Jackson durante los momentos más complicados de su vida.

En medio de controversias legales y un creciente escrutinio mediático, Trump fue de las pocas figuras públicas que defendieron abiertamente al cantante en entrevistas y apariciones mediáticas, sosteniendo su postura sobre la inocencia del artista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. AFP

Además, Jackson encontró refugio en propiedades de Trump, como Mar-a-Lago, en Florida, donde pudo alejarse temporalmente de la presión de la prensa. Incluso se ha señalado que pasó tiempo ahí junto a Lisa Marie Presley, en una etapa en la que buscaba privacidad.

Admiración, pero también crítica

Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Donald Trump continuó hablando sobre él en entrevistas, reflejando una mezcla de admiración y opiniones personales.

Trump llegó a describirlo como uno de los artistas más talentosos que había conocido. Sin embargo, también expresó que, en sus últimos años, las inseguridades personales y las múltiples cirugías estéticas habrían afectado su imagen pública y su confianza.

Michael Jackson Reuters

A pesar de estos comentarios, el tono general de sus declaraciones apuntaba a un reconocimiento profundo del impacto artístico de Jackson, así como de su compleja personalidad.

Un vínculo marcado por la fama

Más allá de las anécdotas, la relación entre ambos puede entenderse como el encuentro de dos figuras que compartían algo en común: vivir bajo el escrutinio constante del mundo.

Tanto Michael Jackson como Donald Trump supieron lo que significaba ser observados, criticados y analizados de manera permanente, lo que generó una especie de entendimiento mutuo.

Michael Jackson IMDb

Su relación, lejos de ser únicamente mediática, se sostuvo durante años con momentos de convivencia real, declaraciones públicas y gestos de apoyo que reflejan una conexión poco común entre el entretenimiento y el poder.

El legado sigue vigente

El interés por la vida de Michael Jackson continúa vigente. Prueba de ello es el estreno de la película biográfica Michael, dirigida por Antoine Fuqua, que llegó a los cines en abril de 2026.

La cinta recorre la trayectoria del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música mundial, reavivando también el interés por sus relaciones personales y profesionales.

En ese contexto, la historia compartida con Donald Trump vuelve a cobrar relevancia como una de las facetas menos conocidas de su vida.

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