Andrea Legarreta abre su corazón sobre una de las etapas más dolorosas de su vida

En una conversación profundamente emotiva dentro del programa Hoy, Andrea Legarreta volvió a compartir uno de los capítulos más sensibles de su historia personal: la pérdida de su primer bebé junto a Erik Rubín.

¿Qué dijo Andrea Legarreta?

En una dinámica guiada por el doctor César Lozano, la conductora se sumó a una charla sobre el valor del dolor, el aprendizaje y las etapas difíciles que, con el tiempo, terminan transformando la vida.

Andrea compartió cómo este episodio marcó su vida emocional y familiar. Captura de pantalla

El especialista abrió el tema con una reflexión que marcó el tono de la conversación: “Lo que duele transforma, sufrimiento es crecimiento”, una frase que resonó entre los conductores y dio pie a un intercambio íntimo en el que cada uno habló de experiencias personales que, en su momento, fueron profundamente dolorosas.

Andrea Legarreta recuerda la pérdida de su primer bebé

Andrea, con serenidad, pero visiblemente conmovida, recordó cómo la vida en ocasiones presenta pruebas que no se comprenden de inmediato.

Ha habido situaciones muy fuertes que me han sacudido, que me han hecho dudar de mi fortaleza o si voy a soportar esos momentos”, compartió.

La conductora recordó la pérdida de su primer bebé junto a Erik Rubín. IG andrealegarreta

Fue entonces cuando la conductora decidió abrir una de las vivencias más íntimas de su vida: la pérdida de su primer embarazo.

En la dinámica del programa, Andrea también reflexionó sobre cómo ese dolor inicial la llevó a replantearse su forma de ver la vida.

El preguntarte como mujer, ‘¿por qué hay otras personas que lo logran y que maltratan a sus hijos o que los tiran a la basura o que hacen cosas terribles y creo que a nosotros nos ayudó muchísimo como seres humanos saber que hay que ser pacientes y esperar que cuando sea ese momento va a ser perfecto”.

Mencionó, retomando la idea de que las crisis también pueden ser oportunidades de crecimiento.

Andrea compartió cómo este episodio marcó su vida emocional y familiar. YouTube

¿Cómo afrontó Andrea Legarreta la pérdida de su primer bebé?

En anteriores entrevistas Andrea contó que, tras casarse con Erik Rubín, ambos tenían el sueño de convertirse en padres lo antes posible. Sin embargo, durante un ultrasonido de rutina recibieron la noticia que cambiaría por completo sus planes: el embarazo no había prosperado.

Nos dijeron: ‘el producto no se logró’… y fue devastador”, recordó, reviviendo ese momento que, aunque pertenece al pasado, sigue siendo sensible para ella.

La conductora explicó que el proceso fue devastador, pero también formativo. IG andrealegarreta

La conductora explicó que, junto a Erik Rubín, atravesaron un proceso emocional complicado, marcado por la incertidumbre y la búsqueda constante de respuestas. Sin embargo, con el tiempo encontraron consuelo en la fe, en la unión como pareja y en la esperanza de construir una familia.

Ese camino no fue inmediato. Andrea recordó que después de varios intentos y tratamientos médicos, finalmente llegó su hija Mía, a quien considera una de las mayores bendiciones de su vida.

Con el tiempo, encontró consuelo en la fe y en la llegada de sus hijas Mía y Nina. IG andrealegarreta

Cinco años después, también nació Nina, completando así la familia que tanto habían deseado. Más allá del momento doloroso, Andrea dejó ver también una postura de gratitud hacia su historia.

Aunque la pérdida de su primer bebé sigue siendo un recuerdo sensible, reconoce que ese episodio fue parte fundamental de su crecimiento personal y emocional. Hoy, entiende que cada etapa —incluso las más difíciles— forman parte del camino que la ha llevado a convertirse en la mujer y madre que es actualmente.