Michael Jackson en México: esto costó el boleto del ‘Dangerous Tour’

¿Sabías que Michael Jackson dio un concierto en México? El Rey del Pop pisó tierras aztecas en una época donde el país apenas comenzaba a abrirse a las grandes giras internacionales de estadios. Te contamos los detalles sobre las fechas, récords y hasta el costo del boleto.

Existen eventos que marcan un antes y un después en la memoria colectiva de una nación, y para México, la llegada de Michael Jackson en 1993 fue, sin lugar a dudas, el clímax de la cultura pop del siglo XX.

Recibir al artista más grande del planeta no era solo un concierto; era una validación cultural. El "Dangerous World Tour" no solo trajo consigo toneladas de equipo y tecnología nunca antes vista en suelo azteca, sino que transformó la Ciudad de México en el epicentro del entretenimiento global durante casi tres semanas de histeria colectiva.

Las calles se llenaron de imitadores, las estaciones de radio no dejaban de programar los éxitos de Thriller, Bad y Dangerous, y la prensa nacional e internacional seguía cada paso del cantante con una intensidad casi religiosa.

Conciertos de Michael Jackson en México Instagram @dangerousworldtour

¿Cómo fueron los conciertos de Michael Jackson en México?

En 1993, Michael Jackson estaba en la cima de su capacidad creativa y visual. El "Dangerous World Tour" fue concebido como un espectáculo que superaba todo lo realizado anteriormente en el rock y el pop.

México fue elegido como el cierre triunfal de la gira latinoamericana, y la logística fue simplemente abrumadora.

Originalmente, no se habían planeado cinco conciertos, pero la demanda fue tan voraz que los organizadores tuvieron que extender la residencia. Las fechas oficiales en las que el Estadio Azteca se iluminó con la presencia de Jackson fueron:

29 de octubre de 1993

31 de octubre de 1993

7 de noviembre de 1993

9 de noviembre de 1993

11 de noviembre de 1993

El Estadio Azteca, con capacidad para más de 100,000 personas, era el único lugar en México capaz de albergar la infraestructura del tour. Se dice que para transportar el equipo se necesitaron varios aviones de carga y decenas de camiones.

El escenario incluía grúas hidráulicas, pirotecnia de grado militar y una pantalla gigante que, para los estándares de la época, era tecnología del futuro.

Conciertos de Michael Jackson en México Instagram @dangerousworldtour

¿Cuánto costó el boleto del concierto de Michael Jackson en México?

Los boletos para ver a Michael Jackson en México en 1993 reflejaban una realidad muy distinta a la actual. Se dividieron en varias secciones, y aunque hoy parezcan cifras pequeñas, en aquel entonces representaban un esfuerzo significativo para el bolsillo promedio:

General de pie (cancha): aproximadamente 180 nuevos pesos.

Zonas de gradas: los precios oscilaban entre los 40 y los 150 nuevos pesos, dependiendo de la cercanía al escenario.

Zonas VIP: las entradas más exclusivas podían superar los 350 nuevos pesos, un lujo reservado para unos pocos.

Para comprar, los fans tenían que formarse durante horas, incluso días, afuera de los centros de venta y en las taquillas del estadio. La reventa hizo su agosto, alcanzando precios estratosféricos que triplicaba el valor original.

Se estima que en total, más de 500,000 personas vieron a Michael Jackson durante sus cinco fechas, un récord que pocos artistas han podido igualar en una sola residencia.

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El fenómeno de Michael Jackson en México

La visita de Michael Jackson a México no solo fue un hito musical, sino una inyección económica brutal para la capital del país. Se estima que la ocupación hotelera en zonas como Polanco y el Paseo de la Reforma llegó al 100% gracias a los fans que viajaron desde todos los estados de la República e incluso de países vecinos de Centroamérica.

El "merchandising" oficial y no oficial inundó las calles: desde camisetas con la cara de Michael hasta guantes de lentejuelas vendidos en cada esquina de la ciudad. Y la televisora más grande del país en ese momento realizó una cobertura casi minuto a minuto.

Uno de los momentos más comentados de su estancia fue su visita a la entonces residencia presidencial de Los Pinos. Michael Jackson fue recibido por la familia del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Aunque fue una visita privada, trascendió que Jackson se mostró sumamente amable y sencillo.

La visita de Michael Jackson a México en 1993 cambió la industria de conciertos del país; todos tenemos un tío, un hermano o un amigo que "estuvo ahí" y que guarda su boleto como un tesoro sagrado.