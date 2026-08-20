Nach promete mostrar su evolución en México durante la gira Destino 2026

El rapero español Nach regresa a México este mes de septiembre para presentar su gira Destino. El cantautor anticipa una faceta totalmente madura, con mayor conexión emocional y control escénico para todos sus seguidores nacionales.

El intérprete europeo marca una línea clara entre su debut en el Centro de Convenciones de Tlatelolco hace 20 años y su actualidad en el Pepsi Center de la CDMX. "Este Nach sabe mejor cómo transmitir su energía y cómo recibir la del público, que esa bola se haga más grande", afirmó.

Nach cantando bajo la lluvia. Foto de FB: Nach

En sus inicios, el artista apostaba por un instinto crudo sobre la tarima, sin pensar demasiado en la estructura de la noche. "En Tlatelolco era todo mucho más instintivo, no existía ningún tipo de preparación, era todo animal, sacar esa parte y lo que tenga qué ser, que sea", recordó el cantante.

Hoy, el cantautor domina el ritmo de sus presentaciones y lleva a los asistentes por múltiples estados de ánimo de forma calculada. "Ahora existe un control mucho más claro de cómo dinamizar el concierto, de cómo llevar a la gente a estados de euforia, de sensibilidad, de conexión", detalló el ícono musical.

La evolución de Nach en el escenario

El espectáculo actual agrupa todo el recorrido histórico del exponente urbano y refleja sus transformaciones personales. "Tengo un viaje también detrás en el que puedo mostrar muchas cosas de lo que fui... esto se tiene que ver en directo, son conciertos en donde me la paso muy bien", expresó.

Los conciertos funcionan como un escaparate para demostrar esta madurez escénica y dejar toda la presión atrás. "Ahora solo debo subirme al escenario y dejar que todo fluya", agregó el artista sobre su actitud para los próximos recitales.

Nach cantando en el escenario. Foto de FB: Nach

El español promete una experiencia sensorial completa para sus fanáticos mexicanos durante estas próximas fechas. "En esta gira tanto a nivel de emociones, como en lo que se escucha y lo que se ve, todo el conjunto hace que mi historia se comparta de la mejor manera", sentenció.

El reto de la inmediatez en las redes sociales

La creación de su álbum Destino exigió una pausa total para reflexionar sobre la industria musical actual. "Me costó un poco encontrar el equilibrio entre lo que yo quería decir y cómo sucedían las cosas en el mundo musical", confesó el madrileño.

El músico dudaba sobre cómo adaptar su ritmo de producción a las exigencias de las plataformas modernas. "Había un momento en el que no sabía muy bien si tenía qué hacer canciones de un minuto y medio, subirlas a redes sociales cada tres semanas", explicó.

Nach confiesa que las redes sociales son un reto para él. Foto de FB: Nach

Cuestionaba la necesidad de lanzar sencillos fugaces frente a su formato tradicional de publicar un disco completo cada tres años. "No sabía muy bien qué tipo de contenido hacer en redes sociales, porque me gustaba mucho cómo otros hacían cosas bastante básicas que no tenían mucha profundidad", relató.

La rapidez del entorno virtual representó el obstáculo principal durante la planeación de este proyecto. "Lo que más me costó fue encontrar el equilibrio, cómo moverme en este mundo que es mucho más acelerado, mucho más de mirar una pantalla", puntualizó el cantautor.

Nach encontró su ritmo en un mundo de inmediatez. Foto de FB: Nach

Finalmente, el músico logró fusionar su identidad con las nuevas reglas del juego digital para lanzar sus canciones. "Al final intenté encontrar un término medio y es lo que a mí me sirve", remató sobre su proceso creativo.

Además de sus presentaciones en solitario, el cantautor mantiene su interés en la escena urbana mexicana. Reveló su intención de concretar pronto un trabajo en el estudio junto al rapero C-Kan, con quien ya intercambió diversas ideas.

Nach brindando show. Foto de FB: Nach

El artista europeo disfruta enormemente la energía que surge al grabar con voces frescas de la industria. Recientemente unió fuerzas creativas con figuras destacadas de las nuevas generaciones, como Alice Wonder, Trueno y Eladio Carrión.

FECHAS DE NACH EN LA GIRA DESTINO MÉXICO 2026