Belinda dará vida a Florence Cassez en nueva serie de Prime Video

Belinda interpretará a Florence Cassez en una nueva serie de Prime Video inspirada en uno de los casos judiciales más controvertidos de México.

La producción pondrá nuevamente bajo los reflectores la historia de la ciudadana francesa que fue detenida en 2005 junto con Israel Vallarta, acusada de secuestro y señalada como presunta integrante de una banda conocida como Los Zodiaco.

Aunque Prime Video no ha revelado mayores detalles sobre la serie, se espera que el proyecto aborde el caso Cassez-Vallarta, el polémico montaje televisivo de la detención y la batalla legal que derivó en un conflicto diplomático entre México y Francia.

Belinda interpretará a Florence Cassez

Belinda dará vida a Florence Cassez, una figura que durante años dividió opiniones en México por el impacto mediático, político y judicial de su caso. La serie todavía no tiene fecha oficial de estreno, aunque se espera que llegue a la pantalla entre 2027 y 2028.

El papel también llega en una etapa importante para Belinda dentro del streaming. En años recientes, la actriz formó parte de producciones como ¿Quién lo mató? y Mentiras, la serie, dos proyectos de Prime Video

Además, Belinda prepara su participación como Carlota de Habsburgo en una producción de HBO Max, lo que confirma una nueva etapa en su carrera como actriz.

Belinda compartió un mensaje en sus historias de Instagram Especial

¿Quién fue Florence Cassez?

Florence Cassez es una ciudadana francesa que fue detenida en México en diciembre de 2005 junto con Israel Vallarta.

Ambos fueron señalados por las autoridades como presuntos integrantes de una banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. Sin embargo, el caso quedó marcado por una de las mayores irregularidades de la historia reciente de la justicia mexicana: la recreación televisiva de su detención.

El caso ya había sido abordado en la docuserie de Netflix El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, que examina la detención de 2005, el montaje, la batalla legal y el conflicto diplomático que enfrentó a México y Francia.

Documental El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, dónde verlo | FOTO: ESPECIAL / CUARTOSCURO.COM

El montaje que cambió el caso

El 9 de diciembre de 2005, televisoras mexicanas transmitieron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación. Las imágenes mostraban a agentes entrando a un rancho, deteniendo a Florence Cassez e Israel Vallarta y liberando a víctimas de secuestro.

Tiempo después se reconoció que esa detención no había ocurrido en vivo, sino que fue una recreación realizada para las cámaras.

Ese montaje se convirtió en un punto clave del caso, pues evidenció violaciones al debido proceso y puso en duda la actuación de las autoridades.

Cómo fue la relación entre Florence Cassez e Israel Vallarta antes del escándalo (Foto: Cuartoscuro)

La docuserie de Netflix dedica uno de sus episodios precisamente a “El montaje” y otro al “efecto corruptor”, concepto vinculado con la forma en que las irregularidades contaminaron el proceso judicial.

Florence Cassez fue liberada en 2013

Florence Cassez fue condenada a 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.

Sin embargo, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2013, la Primera Sala ordenó su liberación al considerar que las violaciones al debido proceso habían sido graves.

La decisión de la Corte no significó declarar falsos todos los hechos denunciados, sino reconocer que las irregularidades cometidas por las autoridades impidieron sostener la condena en esas condiciones.

Israel Vallarta y Florence Cassez

El caso también provocó una tensión diplomática entre México y Francia. La docuserie de Netflix recuerda que los expresidentes Nicolas Sarkozy y Felipe Calderón hablaron sobre la crisis política derivada del caso.

¿Qué pasó con Israel Vallarta?

A diferencia de Florence Cassez, Israel Vallarta permaneció en prisión durante casi dos décadas. Su caso se convirtió en otro símbolo de los problemas del sistema judicial mexicano, debido al tiempo que pasó privado de la libertad sin una sentencia condenatoria definitiva.

De acuerdo con la información disponible sobre el proyecto, la nueva serie también podría retomar esa parte de la historia, pues el caso Cassez-Vallarta no se entiende sin la detención de ambos y sin el papel que tuvo el montaje televisivo en el proceso.

Un caso que vuelve a la pantalla

La historia de Florence Cassez ya había llegado a la pantalla con la docuserie de Netflix El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal, estrenada en 2022 y basada en el libro de Jorge Volpi. Ahora, Prime Video prepara una nueva versión con Belinda como protagonista, lo que podría llevar el caso a un formato de ficción o dramatización.

El proyecto todavía mantiene en reserva detalles clave, como el elenco completo, el inicio de grabaciones y la fecha de estreno.