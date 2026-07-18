¿Qué es una sepsis? La urgencia que llevó al hospital a Vanessa Huppenkothen en pleno Mundial

El Mundial 2026 estaba por llegar a su momento más esperado, la Final entre España y Argentina, pero una de las periodistas deportivas más reconocidas de México tuvo que abandonar la cobertura por un problema de salud.

Vanessa Huppenkothen compartió desde el hospital que una infección bacteriana en los riñones la obligó a ser internada de emergencia, justo después de varios días de intensa actividad durante el torneo.

La conductora explicó que todo comenzó con un dolor en la parte baja de la espalda y escalofríos. Al principio pensó que se trataba de una molestia muscular provocada por el ritmo de trabajo y decidió tomar medicamentos para soportar el dolor, ya que todavía tenía que viajar a Dallas para continuar con la cobertura mundialista.

Cubrió partidos con fiebre y fuertes molestias

A través de sus redes sociales, Vanessa contó que logró cumplir con la cobertura de dos de los encuentros más importantes del torneo, con la semifinal entre Francia y España y el partido entre Argentina e Inglaterra.

Sin embargo, confesó que durante esos días trabajó con fiebre, escalofríos, dolor intenso y una fuerte sensación de debilidad.

No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España ni mucho menos en el Argentina vs Inglaterra. Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad, escribió.

La periodista también relató que terminó en el área de urgencias, donde descubrieron que una bacteria había llegado a sus riñones.

Incluso bromeó al recordar que pensaba que el dolor era consecuencia del ejercicio y que había estado utilizando parches para aliviar la molestia.

El doctor me dijo que me salvé de una sepsis. Seré paciente y que Dios maneje, escribió junto a una fotografía desde la cama del hospital.

Mother checking body temprature on thremoeter in bedroom Freepik

¿Qué es una sepsis?

Aunque muchas personas creen que la sepsis es una infección, en realidad no lo es.

La sepsis es una complicación médica grave que aparece cuando el organismo responde de forma descontrolada a una infección. En lugar de combatir únicamente las bacterias o virus, el sistema inmunológico comienza a afectar los propios órganos y tejidos del cuerpo.

Esta reacción puede provocar daños en órganos como los riñones, los pulmones, el corazón o el cerebro y, si no recibe tratamiento oportuno, puede convertirse en una emergencia potencialmente mortal.

Por esa razón, la atención médica inmediata resulta fundamental cuando existe la sospecha de sepsis.

Sepsis Freepik

¿Cómo detectan los médicos esta complicación?

Para diagnosticar una sepsis, los especialistas no se basan únicamente en la presencia de una infección.

También evalúan si existen señales de que alguno de los órganos está dejando de funcionar correctamente.

En los hospitales suele utilizarse una herramienta conocida como SOFA, la cual permite medir el funcionamiento de distintos sistemas del cuerpo, entre ellos el respiratorio, cardiovascular, renal, hepático y neurológico.

Cuando la valoración muestra alteraciones importantes relacionadas con una infección, los médicos pueden confirmar el diagnóstico.

Fuera de las unidades de cuidados intensivos también existe una evaluación rápida llamada qSOFA, que ayuda a identificar pacientes con mayor riesgo.

Algunos de los signos que pueden hacer sospechar una sepsis son:

Confusión o alteración del estado mental.

Confusión o alteración del estado mental. Presión arterial baja.

Respiración acelerada.

Si estos síntomas aparecen junto con una infección, el paciente necesita atención médica inmediata.

Los síntomas de alerta que no deben ignorarse

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran la sepsis una urgencia médica porque cada hora sin tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

Fiebre alta o escalofríos intensos.

Fiebre alta o escalofríos intensos. Pulso acelerado.

Presión arterial baja.

Dificultad para respirar.

Dolor corporal intenso.

Somnolencia, confusión o dificultad para responder.

Piel fría, húmeda, muy pálida o con manchas.

No todas las personas presentan los mismos síntomas, pero la combinación de varios de ellos requiere valoración médica inmediata.

Presión baja Freepik

¿Qué pasa si la sepsis avanza?

Cuando la sepsis no se controla rápidamente puede evolucionar hacia un cuadro todavía más grave conocido como choque séptico.

En esta etapa, la presión arterial cae de forma importante y los órganos dejan de recibir suficiente oxígeno, lo que incrementa considerablemente el riesgo de muerte.

Los pacientes suelen requerir medicamentos especiales para mantener estable la presión arterial, además de tratamiento intensivo y vigilancia permanente.

Por ello, los especialistas insisten en que reconocer los síntomas desde el inicio puede marcar una diferencia importante.

Vanessa Huppenkothen se perderá la Final del Mundial 2026

Mientras continúa recuperándose, Vanessa Huppenkothen confirmó que no podrá estar presente en la Final del Mundial entre España y Argentina, uno de los eventos deportivos más importantes del año.

La periodista lamentó tener que seguir el desenlace del torneo desde el hospital, aunque aseguró que ahora su prioridad es recuperarse por completo.

Su testimonio también abrió la conversación sobre la importancia de no minimizar síntomas como fiebre, escalofríos o dolores intensos, especialmente cuando persisten durante varios días.

Vanessa Huppenkothen

Por fortuna, en su caso la infección fue atendida a tiempo y, según contó la propia conductora, los médicos lograron evitar que evolucionara a una sepsis, una complicación que puede poner en riesgo la vida si no se detecta y trata de manera oportuna.