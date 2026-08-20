¿Vanessa Huppenkothen era perseguida? Policía CDMX investiga el caso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que ya investiga el presunto seguimiento del que habría sido víctima la conductora deportiva Vanessa Huppenkothen luego de que ella difundiera en redes sociales un video en el que denunció que una camioneta la seguía mientras circulaba por calles de la capital.

La noche del miércoles, Huppenkothen compartió una grabación realizada desde el interior de su automóvil, en la que se observa una camioneta roja con varias personas a bordo.

En el video, los ocupantes aparentemente la seguían y le pedían que los rebasara. En un momento, la camioneta se detiene sobre la banqueta para esperar el paso del vehículo de la conductora y, de acuerdo con la grabación, también se escuchan insultos dirigidos hacia ella.

Más tarde, la conductora publicó un segundo video para informar a sus seguidores que se encontraba bien tras el incidente, sin proporcionar mayores detalles sobre lo ocurrido.

En respuesta, la SSC capitalina señaló que, derivado del material difundido en redes sociales, inició de inmediato las acciones para localizar la unidad presuntamente involucrada, utilizando el registro de las placas de circulación que aparecen en las imágenes.

La dependencia indicó que personal especializado realiza el análisis de los videos y desarrolla las diligencias correspondientes para identificar tanto la camioneta como a las personas que viajaban en ella, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado la comisión de algún delito, por lo que las investigaciones continúan.