Así fue el drástico cambio físico de Ana Celeste para 'Un hijo propio' de Netflix

Un hijo propio se ha convertido en una de las producciones que más conversación ha generado en Netflix por la historia que lleva a la pantalla. La película retoma un caso que ocurrió en México en 2009 y sigue a la mujer que sustrajo a una recién nacida del Hospital General de Ciudad de México.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la interpretación de Ana Celeste, quien se encargó de dar vida a Alejandra Marín. Para meterse en la piel de su personaje, la actriz decidió llevar a cabo una transformación física y emocional que, según contó, terminó marcándola incluso fuera del rodaje.

Ana Celeste subió 10 kilos para interpretar a Alejandra Marín

La actriz reveló parte de su proceso a través de sus redes sociales. Uno de los cambios más evidentes fue el aumento de peso que realizó para acercarse a la apariencia de la mujer que interpreta en la película.

Subí 10 kilos, cambió todo de mí, cambió mi manera de ver el mundo, hasta mi música era otra, mi mente ya nunca fue la misma, escribió Ana Celeste al compartir imágenes y reflexiones sobre su preparación.

Pero el cambio no se quedó frente a las cámaras. La intérprete explicó que construir al personaje también significó enfrentarse con emociones que tenía guardadas y explorar aspectos de sí misma que no había identificado antes.

Para ella, interpretar a Alejandra implicó dejar a un lado sus propios juicios y tratar de comprender a un personaje involucrado en una historia complicada y dolorosa.

El reto emocional detrás de 'Un hijo propio'

Ana Celeste contó que decidió documentar parte de este proceso porque únicamente ella y su coach conocían lo que estaba viviendo durante la preparación del papel.

Decidí grabar mi proceso porque solo mi coach y yo sabíamos cómo me sentía, explicó en una de sus publicaciones.

La actriz reconoció que construir al personaje fue una experiencia distinta a otros trabajos que había realizado. Mientras profesionalmente lo consideró un proceso importante, también tuvo momentos difíciles.

Construir fue hermoso como actriz, doloroso como Ale, señaló.

Ana Celeste Montalvo como Alejandra en "Un Hijo Propio" Netflix

Durante el rodaje, Ana Celeste aseguró que se permitió explorar sus propias heridas y conectar con emociones que incluso desconocía. Para ella, esa búsqueda terminó convirtiéndose en una especie de catarsis.

Me permití habitar mis dolores más grandes, descubrí mis heridas y otras que no sabía que estaban y al mismo tiempo, en medio de toda la destrucción, me sentí completa, compartió.

¿De qué trata 'Un hijo propio'?

La película de Netflix está inspirada en el caso ocurrido en 2009 en el Hospital General de Ciudad de México, cuando una recién nacida fue sustraída de las instalaciones.

La historia aborda a la mujer responsable del delito, pero también muestra las consecuencias que el caso tuvo para las familias involucradas. La producción busca acercarse a los personajes desde distintos puntos de vista y explorar qué había detrás de una historia que provocó una fuerte reacción en México.

Es precisamente esa parte la que representó uno de los mayores retos para Ana Celeste. No se trataba únicamente de reproducir la apariencia de Alejandra Marín, sino de construir una mujer con una historia y conflictos propios.

"Gracias Alejandra por permitirme habitarte"

Para Ana Celeste, el personaje también representó una especie de recompensa después de años de preparación y trabajo como actriz.

Sentí que había valido la pena tanto esfuerzo, tanto estudiar, tanto esperar, tantos años de trabajo, escribió.

La intérprete también explicó que siempre ha considerado la transformación como una parte importante de su profesión, incluso cuando eso significa salir de su zona de confort.

Siempre he visto la transformación como algo necesario, quiero habitarme de todas las formas posibles, expresó.

Al terminar el proyecto, Ana Celeste agradeció a la mujer que inspiró su personaje por permitirle contar su historia desde la pantalla: "Gracias Alejandra por permitirme habitarte y contar tu historia".

Un Hijo Propio Instagram

Así, el cambio físico de la actriz para Un hijo propio no fue solamente una cuestión de apariencia. Los 10 kilos que ganó fueron parte de una preparación mucho más amplia, en la que Ana Celeste buscó entender a su personaje y llevar a la pantalla una historia real que, más de una década después, sigue generando preguntas.