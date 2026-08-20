Vanessa Huppenkothen transmite EN VIVO y pide ayuda por supuesto intento de montachoques 

Vanessa Huppenkothen vivió un momento de miedo mientras conducía por calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, luego de que una camioneta presuntamente intentara cerrarle el paso y permaneciera cerca de su vehículo.

La periodista deportiva mostró lo ocurrido durante una transmisión en vivo realizada desde su automóvil la noche del miércoles 19 de agosto. En las imágenes se observa su preocupación ante el comportamiento de la camioneta que circulaba junto a ella.

Vanessa Huppenkothen pidió ayuda durante una transmisión en vivo

Visiblemente asustada, la conductora solicitó ayuda mientras trataba de encontrar la manera de alejarse del vehículo. La situación se volvió más tensa debido a que la camioneta continuaba cerca y aparentemente le impedía avanzar con tranquilidad.

Minutos después, el otro vehículo se orilló y Vanessa Huppenkothen aprovechó que por la zona pasaron unidades militares para seguir su camino. De esta forma consiguió alejarse del lugar y ponerse a salvo.

¿Vanessa Huppenkothen fue víctima de montachoques?

A raíz de la difusión del video, varios usuarios de redes sociales señalaron que lo sucedido podría estar relacionado con el modo de operar de los llamados montachoques. Estas personas suelen provocar o fingir accidentes viales con el objetivo de intimidar o extorsionar a otros conductores.

Pese a las versiones que comenzaron a circular, las autoridades no han confirmado que la camioneta que siguió a Vanessa Huppenkothen perteneciera a un grupo de montachoques. Tampoco se ha informado públicamente si la periodista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Instagram: Vanessa Huppenkothen

Vanessa Huppenkothen confirmó que se encuentra a salvo

Horas más tarde, la presentadora reapareció mediante sus historias de Instagram. Desde ahí agradeció los mensajes que recibió después del incidente y aseguró que ya se encontraba en su casa, bien y fuera de peligro.

Luego de que se conocieran las placas de la camioneta, en redes sociales apareció una versión que aseguraba que los presuntos responsables ya habían sido identificados. Hasta ahora, ninguna autoridad ha confirmado la identidad de las personas involucradas.