Grupo Firme en Estadio GNP: este es el precio de los boletos de su concierto

Grupo Firme sin duda es una de las agrupaciones con más éxito dentro del regional mexicano y recientemente anunciaron que estarán de regreso en la Ciudad de México para ofrecer un concierto en un recinto en el que han hecho historia: el Estadio GNP.

Si eres fan de Grupo Firme y no te quieres perder su próxima presentación en el Estadio GNP, aquí te contamos cuánto costarán los boletos de su show para que rompas el cochinito y adquieras la entrada de tu preferencia.

Foto: Facebook Grupo Firme

¿Cuándo se presentará Grupo Firme en Estadio GNP?

Grupo Firme llegará a la Ciudad de México este año y se presentará específicamente en el Estadio GNP.

Aparta la fecha porque la agrupación dará su concierto el próximo 17 de julio.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Especial

¿Cuándo es la preventa de boletos para Grupo Firme?

Toma en cuenta que habrá varias ventas de boletos. La primera será la Beyond, la cual es exclusiva para clientes de Banamex, si eres uno de ellos, podrás comprar tus entradas este 27 de abril a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Por otra parte, si eres cliente Priority del mismo banco, podrás comprar tus boletos el 28 de abril a las 9:00 AM en Tciketmaster.

Si tienes una tarjeta de crédito o débito de Banamex, tendrás acceso a la preventa, la cual se realizará el 29 de abril a las 2:00 PM.

Y si no cuentas con ninguna tarjeta de dicho banco, podrás comprar tus boletos con cualquier otro plástico en la venta general que será el 30 de abril a las 2:00 PM en Ticketmaster.

Precio de boletos para Grupo Firme en Estadio GNP

Hace poco se revelaron los precios de los boletos para el concierto que dará Grupo Firme en julio. Estos precios ya tienen cargos, pero no toman en cuenta el costo por primeras filas o asientos en las orillas de cada zona puede ser más alto.

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Platino A: $3,956 – $4,550

Platino B: $3,212 – $3,694

Platino C: $2,964 – $3,409

Platino D: $2,716 – $3,124

Platino E: $2,468 – $2,839

Zona GNP: $2,220 – $2,468

Verde B: $1,848 – $2,096

Naranja B: $1,476 – $1,724

Verde C: $1,228 – $1,352

Naranja C: $980 – $1,104

General B: $856

DISCAP: $1,848

PJG