La Momia 4 adelanta su fecha de estreno: este día llegará a los cines 

La Momia 4 será una de las películas que modifican su fecha de lanzamiento dentro del calendario de Universal Pictures, sorprendiendo a los seguidores de esta franquicia de aventuras. El proyecto, que marca el regreso de personajes muy queridos, ahora llegará antes de lo previsto, lo que ha generado mayor expectativa entre el público.

Dentro de estos movimientos también se encuentra “Miami Vice '85”, otra producción relevante del estudio. Ambas cintas intercambiaron fechas de estreno, una decisión que responde a la estrategia de distribución de Universal para posicionar mejor cada lanzamiento en taquilla.

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El regreso de Rick y Evelyn llegará antes de lo esperado

Con este ajuste, la nueva entrega de la saga llegará a los cines el 15 de octubre de 2027, dejando atrás su fecha original de mayo de 2028. Esto permitirá que los fans vean antes el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz como Rick y Evelyn O’Connell.

La historia, aunque aún se mantiene en secreto, seguirá explorando el mundo de aventuras y misterio que caracteriza a la franquicia. Elementos como tumbas antiguas, criaturas peligrosas y la relación entre los protagonistas seguirán siendo parte central de la película.

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Además, la dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence, quienes han trabajado en proyectos con un estilo más cercano al terror. Esto podría aportar un tono distinto a la saga, aunque sin dejar de lado su esencia clásica.

“Miami Vice '85” ocupará la fecha de 2028

Mientras tanto, la película “Miami Vice '85”, protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler, se estrenará el 19 de mayo de 2028. Este filme tomará el lugar que originalmente tenía asignado “La Momia 4”.

Este cambio no solo reorganiza el calendario del estudio, sino que también permite que cada producción tenga su propio espacio para destacar. Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama de “La Momia 4”, pero con su estreno más cercano, es probable que en los próximos meses se den a conocer más avances.

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