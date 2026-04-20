Grupo Firme anuncia “La Última Peda 2026”: fecha, preventa y lo que se espera del show

La agrupación Grupo Firme anunció su próximo concierto en la Ciudad de México como parte de su gira “La Última Peda 2026”. El evento se llevará a cabo el 17 de julio en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos más importantes del país.

El espectáculo representa una nueva etapa para la banda encabezada por Eduin Caz, quienes continúan posicionándose como uno de los referentes del regional mexicano.

Foto: Facebook Grupo Firme

Fechas clave para la venta de boletos:

En cuanto a la venta de boletos, la preventa para clientes de Banamex se realizará el 29 de abril a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general iniciará el 30 de abril en el mismo horario.

Un espectáculo de gran formato:

Se espera un show con producción de alto nivel, posibles invitados especiales y una experiencia pensada para el público. Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio se encuentran “Ya Supérame”, “El Tóxico”, “En Tu Perra Vida” y “Gracias”, algunas de las más reconocidas por su público.

Alta expectativa entre los fans:

Aunque aún no se han dado a conocer los precios ni el mapa de asientos, se prevé una alta demanda, considerando el alcance y la popularidad del grupo.

Foto: Facebook Grupo Firme

“Cabrón y medio”

Hace unas semanas, Grupo Firme sorprendió a su público con el lanzamiento de nuevo material, explorando un sonido más cercano al estilo ranchero.

El primer sencillo con mariachi, titulado “Cabrón y medio”, fue presentado el pasado 2 de abril y rápidamente generó reacciones positivas entre sus seguidores en redes sociales y plataformas digitales.

Con este lanzamiento, la agrupación encabezada por Eduin Caz muestra una faceta distinta en su trayectoria, apostando por un género que forma parte fundamental de la tradición musical mexicana.

Entre cambios en su propuesta musical y presentaciones de gran escala, la agrupación demuestra que sigue evolucionando sin perder la conexión con su público.

Su próxima presentación en el Estadio GNP Seguros confirma el momento que atraviesan: una etapa de crecimiento, experimentación y alta expectativa entre sus seguidores.

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