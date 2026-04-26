De "Echoes" a "House of Jealous Lovers": así se vivió el concierto de The Rapture en CDMX

El regreso de The Rapture a México comenzó con una sensación extraña, pero que terminó encajando con la esencia impredecible de la banda y la conexión con su público.

La noche en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes arrancó con Rosca de Rey Pila, quienes apostaron por un set en vinil que poco a poco fue acomodando el ambiente. Sin embargo, lo verdaderamente inesperado llegó después: cinco mariachis aparecieron en escena para interpretar clásicos como "Mujeres Divinas", "Cielito Lindo", "El Son de la Negra", entre otros temas.

Mariachis en The Rapture CDMX Ana Álvarez

En otro contexto, el momento habría parecido fuera de lugar. Aquí, en cambio, se sintió como un quiebre abrupto, una pausa rara antes de que todo tomara forma.

Sin artificios: el poder del groove con The Rapture

Cuando Luke Jenner y compañía subieron al escenario, el rumbo cambió por completo. Con “Echoes”, “Blue Bird” y “Open Up Your Heart”, la banda comenzó a construir una atmósfera envolvente que derivó en un trance colectivo.

Lejos de apostar por pantallas gigantes o pirotecnia, The Rapture se sostuvo en su esencia con el groove. Esa mezcla entre rock, funk y la urgencia del punk fue suficiente para mantener al público completamente inmerso.

Reproducir The Rapture en CDMX

Una recta final sin respiro

El cierre del concierto se transformó en una descarga emocional continua. “No Sex for Ben” marcó el inicio de este tramo, seguido por “Sail Away”, un momento más introspectivo que conectó desde la nostalgia.

Luego, “How Deep Is Your Love?” elevó nuevamente la intensidad, confirmando que la banda no tenía intención de bajar las revoluciones ni ofrecer pausas. Todo avanzó como una especie de maratón emocional sin tregua.

Tropiezos técnicos que no rompieron el momento

No todo fue perfecto. Durante “Sister Saviour”, un problema de monitoreo obligó a detener momentáneamente la ejecución, generando incomodidad entre los asistentes.

Sin embargo, el incidente no fracturó la experiencia. La banda retomó con naturalidad, integrando el error como parte del flujo del show y manteniendo intacta la conexión con el público.

Un cierre que lo dijo todo

"House of Jealous Lovers" no necesitó presentación. Desde el primer acorde, el público entendió que se trataba del momento clave de la noche.

El tema detonó una reacción inmediata: baile, euforia y una comunión total entre banda y audiencia. En medio de ese clímax, Luke Jenner invitó a un par de fans a subir al escenario, sumándose al momento con baile y canto.

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El concierto, que se extendió por menos de una hora, dejó claro que la propuesta de la banda privilegia la intensidad sobre la duración con presentaciones concisas, sin relleno y con una energía constante.

Un regreso que no necesitó excesos

Tras 14 años de ausencia, The Rapture volvió a México sin grandes artificios, pero con una ejecución precisa y una identidad intacta.

Entre momentos extraños, fallas técnicas y picos de euforia, la banda logró lo más importante: reconectar con su público y demostrar que su música sigue funcionando como un detonador inmediato, sin importar el paso del tiempo.

AAAT*