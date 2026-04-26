Anahí celebra 14 años con Manuel Velasco: "Por ser novios eternos"

¡Anahí celebra 14 años con Manuel Velasco! Con un emotivo mensaje en sus redes sociales y bajo la frase "Por ser novios eternos", la pareja ha conmovido a sus millones de seguidores por una relación sólida y apasionada.

En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde los romances suelen ser tan efímeros como una tendencia de redes sociales, encontrar una historia de estabilidad y complicidad es casi un evento extraordinario.

Anahí, la icónica estrella de RBD y referente de la cultura pop latinoamericana, celebra un hito personal junto al político Manuel Velasco.

La cantante, que ha sabido equilibrar su faceta como madre, artista y figura pública, utilizó sus plataformas digitales para abrir el baúl de los recuerdos; permitió a sus fans ser testigos de los cimientos de su amor, compartiendo momentos clave de cuando comenzó su relación con Velasco y su matrimonio.

Anahí celebra 14 años con Manuel Velasco Instagram @anahi

Anahí y Manuel Velasco celebran 14 años de relación

Llegar a catorce años de relación es un logro que Anahí no quiso dejar pasar desapercibido. La intérprete de "Sálvame" ha sido siempre muy cuidadosa con su vida privada, pero en fechas especiales suele dar "probaditas" de su felicidad a sus fieles seguidores.

Es así que por medio de su cuenta de Instagram, Anahí acompañó un mensaje de amor para Manuel Velasco junto con una serie de fotografías que demuestran que, tras más de una década, la llama sigue tan encendida como aquel primer día en que decidieron unir sus caminos:

14 años juntos ! Feliz aniversario !!!! Y hace 11 el más bonito sí, acepto ante Dios. Gracias por regalarme lo más bonito que tengo, mi familia! Por ser novios eternos! Por tu lealtad y tu corazón gigante!! Te amo mi güero! Mi lugar más seguro en el mundo, tu. Siempre tu. Still you. Always you. Forever you

Anahí celebra 14 años con Manuel Velasco Instagram @anahi

¿Cómo nació el amor entre Anahí y Manuel Velasco?

Anahí y Manuel Velasco se conocieron en un momento en que ambos estaban enfocados en sus respectivas carreras. No fue un flechazo instantáneo de película, sino un proceso de conocerse y descubrir valores compartidos.

La cantante ha mencionado que lo que más le atrajo de Manuel fue su calidad humana y la forma en que trataba a su familia. Por su parte, Manuel Velasco siempre ha expresado una admiración profunda por la disciplina y el talento de su esposa.

La transición de ser amigos a pareja formal ocurrió de manera orgánica, aunque siempre bajo el escrutinio de la prensa, que en su momento no vaticinaba una relación tan duradera. Catorce años después, los hechos hablan más fuerte que los rumores de aquel entonces.

Anahí celebra 14 años con Manuel Velasco Instagram @anahi

Una boda de ensueño

No se puede hablar de estos 14 años de historia sin recordar aquel 25 de abril de 2015, cuando la pareja se dio el "sí, acepto" en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

Anahí lució una pieza artesanal que rendía homenaje a las bordadoras chiapanecas, integrando la cultura del estado que su esposo gobernaba en ese momento. A pesar de la relevancia de ambos, optaron por una ceremonia matutina, alejada de las grandes fiestas ostentosas, buscando un ambiente de paz y espiritualidad.

Anahí ha compartido que su prioridad es que sus hijos crezcan en un ambiente de amor y valores sólidos. Manuel Velasco, a pesar de sus compromisos políticos, suele dedicar tiempo de calidad a los pequeños, algo que Anahí documenta con orgullo.