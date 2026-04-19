"Era muy caballeroso": Gaby Ramírez aclara si tuvo un romance con Adrián Marcelo

Gaby Ramírez, es una de las conductoras de ‘Sale el Sol’ más queridas y aunque muchos no lo saben, la famosa comenzó su carrera en Monterrey en donde tuvo la oportunidad de trabajar con personalidades de la televisión que han dado de qué hablar como Adrián Marcerlo.

Recientemente en una entrevista para El minuto que cambió mi destino, Gaby Ramírez fue cuestionada sobre si es que entre ella y Adrián Marcelo hubo un romance cuando ambos trabajaron juntos.

IG gabrirmz

¿Gaby Ramírez y Adrián Marcelo tuvieron un romance?

En la entrevista, Gaby Ramírez habló sobre cómo fue que conoció a Adrián Marcelo. La conductora detalló que ocurrió cuando ambos trabajaron juntos en un programa.

“A Adrián Marcelo lo conozco mucho antes, cuando trabajé con Poncho (De Nigris). Adrián Marcelo era parte del elenco también como co-conductor junto conmigo y Poncho de Nigris era el conductor. Y en Mitad y mitad que él hacía, que era un reality en ese entonces”.

Adrián Marcelo Instagram

Gaby Ramírez aclaró que aunque salió por unas semanas con Adrián Marcelo, nunca fueron pareja.

“No, nunca fuimos novios. Salimos, pero te estoy hablando que salimos como tres o cuatro semanas a lo mucho. Nos caíamos muy bien, era muy divertido, muy caballeroso, muy atento, pero no se dio”.

Finalmente, comentó que nunca se dio un romance con Adrián Marcelo debido a que ella aún seguía enamorada de una expareja y que cuando el conductor se enteró le dejó de hablar por un mes, sin embargo, después retomaron la comunicación, en esta ocasión solo como amigos.

“En ese entonces seguía enamorada de un ex que tenía y me acuerdo que él un día se fue a Las Vegas con sus hermanos y se enteró que yo había visto a este chavo y me dijo: ‘¿qué onda?’ y le digo: ‘es que sigo enamorada, lo de nosotros no se está dando, creo que es más amistad’ y se enojó conmigo, me dejó de hablar como un mes y ya volvimos a hablar, pero ya como amigos. Nunca anduvimos, nunca pasó absolutamente nada, pero no se dio”.

Hay que recordar que Adrián Marcelo estuvo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality en el que causó polémica por sus comentarios y las actitudes que tuvo con Gala Montes, razón por la que él mismo decidió dejar el programa.

PJG