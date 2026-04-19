'La exitosa canción de Luis Miguel que Juan Luis Guerra escribió en una servilleta

Luis Miguel consolidó una de las etapas más importantes de su carrera en los años noventa gracias a canciones que marcaron a toda una generación, y una de las más destacadas es “Hasta que me olvides”.

Este tema no solo se convirtió en un éxito comercial, también logró posicionarse como una de las baladas más recordadas dentro de su repertorio, gracias a su letra y a la interpretación del cantante.

Luis Miguel

El origen real de 'Hasta que me olvides

La creación de “Hasta que me olvides” está ligada al talento del cantautor Juan Luis Guerra, reconocido por su influencia en géneros como la bachata y el merengue. Antes de que la canción llegara a la voz de Luis Miguel, Guerra ya tenía experiencia escribiendo para otros artistas, lo que le permitió desarrollar una sensibilidad especial para crear temas que conectaran con el público.

Según el testimonio de Jorge van Rankin, quien hace unos años era amigo cercano del cantante, la canción surgió en un encuentro casual en Acapulco.

Juan Luis Guerra

“En casa de Jaime Camil, el papá, en Acapulco hace 25 o 30 años yo estaba con Luis Miguel. Ahí también estaba Juan Luis Guerra, se sentó y le dijo: 'Mickey, ven' y en la escalera de la casa le escribió en una servilleta una canción que traía en la mente, era la de "Hasta que me olvides”, comentó.”

El impacto de la canción y su lugar en 'Aries'

El lanzamiento de “Hasta que me olvides” ocurrió el 9 de agosto de 1993 como parte del álbum Aries, un material que marcó una etapa clave en la carrera de Luis Miguel. Este disco fue producido en gran parte por Kiko Cibrian, quien también colaboró con otros artistas importantes y ayudó a definir el sonido del cantante en esos años.

La canción alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos, consolidándose como uno de los mayores éxitos del artista. Además, fue nominada a Canción Pop del Año en los Premios Lo Nuestro, aunque no obtuvo el galardón.

luis miguel

Con el paso del tiempo, el tema se mantuvo vigente y fue incluido en otras producciones como el disco en vivo “El Concierto” de 1995 y en recopilaciones como “Grandes Éxitos”. A pesar de haber sido escrita por Juan Luis Guerra, el tema se asocia principalmente con Luis Miguel, quien la convirtió en una de sus interpretaciones más emblemáticas.

Datos curiosos sobre el álbum y la canción

Aunque Aries es considerado uno de los mejores trabajos de Luis Miguel, la recepción de la crítica en Estados Unidos fue mixta. Algunos comentarios señalaban el enfoque pop del disco, mientras que el público lo recibió de manera positiva, convirtiéndolo en un éxito comercial.

Un aspecto poco conocido es que el álbum se filtró antes de su lanzamiento oficial, lo que provocó que se vendiera en el mercado pirata a bajo costo. Como respuesta, la disquera impulsó la difusión del disco en estaciones de radio, lo que pudo haber influido en la popularidad de canciones como “Hasta que me olvides”.

PJG