Revelan tráiler de "La Posesión de La Momia" y el terror ya desata pesadillas

El terror encontró un nuevo cuerpo que habitar. El segundo tráiler de La Posesión de La Momia se convirtió en tendencia en cuestión de horas, confirmando que Blumhouse Productions vuelve a apostar fuerte por el miedo psicológico.

El estudio detrás de franquicias que redefinieron el género ahora presenta una historia que mezcla desapariciones, arqueología maldita y posesiones que prometen dejar al público sin aliento en las salas de cine.

Una llamada que lo cambia todo

La premisa parece sacada de una pesadilla, ya que una pareja recibe la noticia de que su hija, desaparecida desde hace ocho años, ha sido encontrada con vida. La esperanza se mezcla con incredulidad y alivio, pero la alegría dura poco.

Cuando los padres finalmente se reúnen con la menor, los médicos les advierten que deben prepararse. La niña no luce como la recuerdan. Sus uñas son largas y grisáceas, su piel tiene un tono extraño, casi marchito. Algo en su mirada es diferente.

Tráiler de "La Posesión de la Momia"

El tráiler deja caer una frase que hiela la sangre: “Estuvo desaparecida durante ocho años… ¿qué hacía dentro de un sarcófago de tres mil años de antigüedad?”. Con esa línea, la cinta deja claro que no se trata solo de una historia de reencuentro, sino de una posesión ligada a fuerzas ancestrales.

“Es divertido estar muerta”: la escena que desató el pánico

Uno de los momentos más comentados del avance ocurre cuando la niña, en medio de una escena tensa, pronuncia con inquietante serenidad: “No te preocupes abuela, es divertido estar muerta”.

La frase, acompañada de una atmósfera opresiva y un diseño sonoro perturbador, apunta a que el clímax de la película revelará que Katie ya no es la misma. Algo antiguo y oscuro parece haberse instalado en su interior.

Tráiler de "La Posesión de la Momia"

El tráiler apuesta por imágenes breves pero impactantes como sombras que se mueven en habitaciones, jeroglíficos iluminados por velas y un ataúd milenario que parece latir como si tuviera vida.

El nuevo giro de Lee Cronin

El encargado de llevar esta historia a la pantalla grande es Lee Cronin, quien se aleja del tono visceral que exploró en la saga de Evil Dead Rise para adentrarse en un terror más atmosférico, cargado de misterio y tensión psicológica.

Con esta nueva propuesta, Cronin busca consolidarse como una de las voces más interesantes del horror. La combinación de elementos clásicos con una narrativa familiar intensa podría convertir a La Posesión de La Momia en uno de los estrenos más comentados del año.

Tráiler de "La Posesión de la Momia"

Reparto de La Posesión de La Momia

La película cuenta con un elenco internacional que promete actuaciones de alto calibre:

Jack Reynor

Jack Reynor Laia Costa

May Calamawy

Verónica Falcón

¿Cuándo se estrena La Posesión de La Momia en México?

De acuerdo con estimaciones de la producción, La Posesión de La Momia llegará a los cines de México en abril de 2026. El lanzamiento coincide con una temporada fuerte para el cine de terror, lo que podría impulsar su impacto en taquilla.

La expectativa es alta. Blumhouse ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para convertir historias perturbadoras en éxitos globales, y el recibimiento del tráiler sugiere que esta nueva película no será la excepción.

La Posesión de La Momia no solo juega con el miedo a lo desconocido, sino con el terror más profundo, con la posibilidad de que quien regresa a casa no sea realmente quien creemos.

Si el tráiler es un indicio de lo que está por venir, abril de 2026 podría convertirse en el mes en que el público descubra que algunas tumbas nunca debieron abrirse. Y que hay maldiciones que no se quedan enterradas.

AAAT*