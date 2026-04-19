Mueren tres personas en el set de 'Sin senos sí hay paraíso' tras ataque armado

Un ataque con arma blanca en el set de grabación de "Sin senos sí hay paraíso", dejó tres personas muertas la tarde del sábado en el Parque Nacional Oriental, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre irrumpió en el set y agredió a integrantes de la producción. Testigos indicaron que algunos miembros del equipo intentaron detenerlo, lo que derivó en más personas heridas. Entre los fallecidos se encuentra el presunto agresor, confirmaron autoridades.

Testigos señalaron que algunos miembros del equipo intentaron intervenir para detener la agresión, pero en medio del caos otras dos personas resultaron heridas. El saldo final fue de tres fallecidos, incluido el propio agresor, confirmaron las autoridades.

Aunque la identidad del atacante no ha sido dada a conocer, sí se informó que dos de las víctimas eran integrantes de la producción: Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de apenas 18.

La actriz Carolina Gaitán, quien forma parte de la serie y también participó en "Narcos", compartió un mensaje en redes sociales en el que reflejó el profundo impacto emocional que ha dejado esta tragedia entre sus compañeros.

Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, escribió la actriz junto a la foto del joven”, escribió la actriz Carolina Gaitán.

Foto: Captura de pantalla

Tras lo ocurrido, la Asociación Nacional de Trabajadores del Audiovisual (ANTA), emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aprovechó para hacer un llamado urgente a reforzar las medidas de seguridad en los rodajes, señalando que en muchas ocasiones no se cuenta con las condiciones adecuadas.

En redes sociales, la comunidad artística también reaccionó. Actores, técnicos y usuarios comenzaron a utilizar el hashtag #SilencioEnElSet como una forma de rendir homenaje, guardar luto y mostrar apoyo ante la tragedia.

Foto: Captura de pantalla

Ya todos saben lo que pasó… Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría. Solo puedo decir que cuando estamos en un proyecto, todos terminamos siendo familia.

Compartimos más tiempo con nuestros compañeros de grabación que con nuestros propios seres queridos. Son muchas horas al día viviendo el set: bailando, haciendo bromas, disfrutando mientras trabajamos en lo que amamos.

Es muy difícil asimilar todo lo ocurrido. Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que hoy han perdido a un ser querido, y le pido a Dios que les dé la fortaleza que necesitan”, escribió a través de su Instagram Carmen Villalobos.

Foto: Captura de pantalla

Cabe mencionar que algunos miembros del elenco principal no se encontraban en el lugar, ya que ese mismo día asistían a los Premios India Catalina. Aun así, no tardaron en sumarse a las muestras de condolencias.

Este lamentable suceso ha generado una fuerte sacudida en la industria audiovisual colombiana.

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