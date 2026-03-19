La conductora de Sale el Sol compartió detalles desde el hospital, donde confirmó que la intervención se realizó sin complicaciones tras detectarse un implante roto.

A través de un video en redes sociales, la también actriz mostró parte del proceso, desde los momentos previos hasta su salida del quirófano, lo que permitió conocer de primera mano cómo enfrentó la situación.

Así detectaron el implante roto

De acuerdo con lo que explicó Gaby Ramírez, el problema no fue evidente desde el inicio. Todo se detectó durante una revisión médica con su ginecóloga, donde le realizaron un estudio y encontraron que uno de sus implantes estaba dañado.

La conductora detalló que el implante ya se había roto y que el material se encontraba disperso, por lo que la recomendación fue actuar de inmediato.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que no presentaba síntomas claros, lo que hizo que el diagnóstico llegara únicamente a través del estudio médico.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de implante roto IG Gaby Ramírez

Gaby Ramírez comparte momento previo y su entrada al quirófano

En el video que compartió, Gaby Ramírez documentó los momentos antes de la operación. Se le ve preparándose para entrar al quirófano, acompañada del equipo médico y siguiendo el protocolo habitual, como el uso de medias de compresión.

La conductora mantuvo una actitud relajada durante ese momento, incluso haciendo comentarios sobre la experiencia antes de ser intervenida.

Minutos después, ingresó a cirugía para realizar el cambio de implante, procedimiento que se llevó a cabo bajo anestesia.

“No supe de mí”: así reaccionó Gaby tras la cirugía

Tras la operación, Gaby Ramírez volvió a grabar para contar cómo se encontraba. En el video, ya en recuperación, explicó que la anestesia hizo efecto de inmediato y que no tuvo complicaciones durante el procedimiento.

“Ya salí de la operación… no supe de mí”, comentó.

La conductora compartió este momento con un tono relajado, dejando ver que la intervención se realizó conforme a lo esperado y que su estado era estable.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de implante roto Captura de Pantalla

¿Qué dijeron los doctores sobre el implante roto?

Uno de los detalles más impactantes fue cuando Gaby Ramírez mostró el implante roto que le retiraron durante la cirugía.

De acuerdo con lo que explicó, el material estaba completamente deteriorado e incluso fragmentado, lo que confirmó que el daño no era reciente. También los médicos señalaron que el color había cambiado, lo que indicaba el desgaste del implante con el paso del tiempo.

Durante el procedimiento, los médicos lograron retirar el implante, limpiar la zona afectada y colocar uno nuevo, completando la intervención sin complicaciones.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de implante roto Captura de Pantalla

Implantes deben cambiarse cada 10 años

A partir de lo ocurrido, los médicos de Gaby Ramírez hicieron énfasis en la importancia de revisar los implantes mamarios de forma periódica.

Explicó que este tipo de implantes no son permanentes y que, en general, deben cambiarse alrededor de los 10 años, además de mantenerse bajo supervisión médica constante.

También señalaron que muchas personas no detectan problemas porque no presentan síntomas, lo que puede retrasar la atención hasta que la situación se vuelve más evidente.

Gaby Ramírez continúa en recuperación

Después de la cirugía, Gaby Ramírez confirmó que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció los mensajes que recibió tras compartir su situación.

Con el procedimiento ya realizado y el implante roto retirado, la conductora continúa con su seguimiento médico tras una intervención que, según lo que mostró, se desarrolló sin complicaciones.