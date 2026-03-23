“Voy mejor de lo esperado”: Gaby Ramírez revela cómo va su recuperación tras cirugía

Gaby Ramírez reapareció para contar cómo evoluciona su estado de salud tras someterse a una cirugía que encendió las alertas entre sus seguidores. La conductora, conocida por su participación en Sale el Sol, compartió detalles de su recuperación, dejando claro que el proceso ha sido más favorable de lo que imaginaba.

Aunque el procedimiento fue delicado, hoy su mensaje es de tranquilidad.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de tras implante roto IG Gaby Ramírez

“No me esperaba recuperarme tan rápido”

Desde casa, Gaby Ramírez explicó que su recuperación avanza de forma positiva. Incluso confesó que le sorprendió la rapidez con la que ha mejorado.

La conductora contó que, pese a seguir en reposo y con cuidados, ya puede mover los brazos con cierta normalidad.

También mencionó que el dolor ha sido menor al esperado, aunque sí ha tenido molestias en la espalda, una de las secuelas más incómodas tras la intervención.

Entre risas, reconoció que sigue bajo medicación y adaptándose a la rutina postoperatoria, pero aseguró sentirse bien y con buen ánimo.

El problema que la llevó al quirófano

Detrás de esta cirugía está un diagnóstico que no fue evidente desde el inicio. Gaby Ramírez reveló que todo comenzó durante un chequeo médico de rutina, donde detectaron un implante roto.

Lo más impactante es que no presentaba síntomas claros. Fue hasta un estudio especializado que los médicos confirmaron que el material del implante estaba dañado e incluso disperso, lo que obligó a intervenir de inmediato.

Durante la operación, los especialistas retiraron el implante deteriorado, limpiaron la zona afectada y colocaron uno nuevo, completando el procedimiento sin complicaciones.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de tras implante roto Captura de Pantalla

Así vivió los momentos antes y después de la cirugía

Previo a entrar al quirófano, Gaby Ramírez documentó parte del proceso, mostrando desde la preparación médica hasta su ingreso a cirugía. Fiel a su estilo, se mostró tranquila y hasta relajada antes de la intervención.

Después del procedimiento, compartió sus primeras impresiones. “No supe de mí”, dijo al referirse al efecto inmediato de la anestesia, dejando ver que todo transcurrió conforme a lo previsto.

Además, mostró el implante retirado, el cual evidenciaba un deterioro considerable, confirmando que el problema llevaba tiempo desarrollándose.

Su ausencia en televisión y el apoyo del público

La ausencia de Gaby Ramírez en el programa Sale el Sol generó múltiples reacciones entre la audiencia, que rápidamente comenzó a preguntar por su estado de salud.

Sus compañeros han expresado en distintas ocasiones que esperan su regreso, mientras ella continúa enfocada en su recuperación.

Por ahora, la conductora sigue en casa, utilizando prendas postquirúrgicas y siguiendo las indicaciones médicas para asegurar una evolución sin contratiempos.

“Salí muy bien”: Gaby Ramírez habla tras su operación de tras implante roto IG Gaby Ramírez

Un regreso que ya se empieza a ver cercano

Aunque todavía no hay una fecha oficial para su regreso a la pantalla, todo indica que Gaby Ramírez va por buen camino. Su evolución positiva y actitud optimista han sido clave en este proceso.

Mientras tanto, continúa compartiendo avances con su audiencia, dejando ver que, tras el susto inicial por el implante roto, hoy su prioridad es recuperarse por completo y volver a su rutina lo antes posible.