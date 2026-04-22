¡Regresa Run BTS!; ¿a qué hora y dónde ver en México el programa del grupo?

Run BTS está de vuelta y sin duda es una de las mejores noticias para ARMY, nombre que reciben los fans de BTS, quienes han esperado durante mucho tiempo contenido fresco del grupo y de este show de variedades.

A lo largo de los años, este formato se consolidó como un espacio donde los integrantes podían mostrarse tal como son, lejos del escenario y con dinámicas muy divertidas que sin duda hacen reír a ARMY.

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¿Qué es Run BTS y por qué es tan esperado?

La nueva versión del programa mantiene la base original: es un reality creado por el propio grupo junto a su agencia, donde realizan distintas actividades que van desde juegos hasta retos más complejos. La idea principal siempre ha sido compartir una faceta más natural de los artistas con sus seguidores.

BTS

Durante su primera etapa, el programa acumuló más de 150 episodios publicados de manera semanal. En ellos, los fans pudieron ver a los integrantes enfrentarse a desafíos deportivos, cocinar, participar en dinámicas musicales y muchas otras actividades. Este contenido se convirtió en uno de los más consumidos por ARMY, solo por detrás de su música.

Además, el programa dejó momentos que trascendieron en redes sociales y se volvieron parte de la cultura del fandom. Frases como “Lachimolala” de Jimin o “You got no jams” de RM siguen siendo recordadas por los seguidores como algunos de los instantes más divertidos.

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Fecha de estreno y primeros episodios del regreso de Run BTS

Hace unos días se confirmó que Run BTS regresa con nuevos episodios después de que el grupo dejara de grabarlos por su servicio militar y proyectos en solista. Según el avance más reciente compartido por el equipo del grupo, el estreno de Run BTS está programado para el 23 de abril.

El primer episodio mostrará a los integrantes en una dinámica de viaje en grupo, una fórmula que ya había sido bien recibida en temporadas anteriores. Durante esta experiencia, convivirán durante varios días, compartiendo habitaciones, cocinando, jugando y enfrentando retos que incluirán castigos para los perdedores.

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Las fechas de los primeros capítulos ya fueron reveladas:

Ep. 1 - 23 de abril

Ep. 2 - 30 de abril

Ep. 3 - 5 de mayo

¿Dónde y a qué hora verlo Run BTS en México?

Siguiendo la misma línea de distribución que en temporadas anteriores, los episodios estarán disponibles a través del canal oficial del grupo en YouTube, conocido como BANGTANTV.

Los horarios de estreno variarán dependiendo del país:

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México - 6:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Perú - 7:00 a.m.

Brasil - 9:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

PJG