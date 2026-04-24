“Mejor separados”: Las revelaciones de Angélica Vale sobre su separación de Otto Padrón

A varios meses de haber confirmado su separación, Angélica Vale se sinceró sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida. Lejos del drama o los conflictos mediáticos, la actriz ha decidido afrontar su divorcio desde la calma, el amor propio y, sobre todo, priorizando el bienestar de su familia.

¿Qué dijo Angélica Vale?

En una reciente entrevista para el programa Hoy, la también conductora compartió cómo ha enfrentado esta nueva etapa tras su separación de Otto Padrón, con quien estuvo casada durante 14 años.

Creo que es una relación que va a ser para siempre”, confesó, refiriéndose al vínculo que mantiene con su expareja.

La actriz mantiene una relación cordial con Otto Padrón. Mezcalent

Y es que, más allá de la ruptura, ambos comparten lo más importante: sus hijos, quienes se han convertido en la prioridad absoluta durante este proceso. Con una actitud madura y reflexiva, Vale explicó que han logrado construir una dinámica basada en el respeto.

Vamos a ser socios toda la vida”, dijo, destacando que han optado por llevar una relación cordial. Para ella, esta decisión ha sido clave: “Mejor separados llevándonos bien que juntos y mal”.

Angélica Vale habla sobre su proceso de divorcio

La actriz, conocida por su carisma y cercanía con el público, también habló de un aspecto poco visibilizado en estos procesos: el reencuentro con uno mismo.

Me estoy disfrutando mucho como mujer, como ser humano”, expresó.

Afirmó que está disfrutando esta etapa como mujer. Mezcalent

Reconoció que durante una relación larga es común dejarse en segundo plano. Este momento, asegura, ha sido una oportunidad para reconectar con su identidad y priorizar su bienestar emocional.

Luego uno se abandona, y no lo hagan”, aconsejó, enviando un mensaje directo a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares.

Angélica Vale revela que va a terapia tras su divorcio

Parte fundamental de este proceso ha sido la terapia. Angélica reveló que tanto ella como su familia han recurrido a apoyo profesional para enfrentar el cambio de manera saludable.

Todos estamos en terapia y nos está yendo muy bien”, compartió.

Reveló que ella y su familia están en terapia. Mezcalent

Para la actriz, poder expresar emociones y entender lo que está ocurriendo internamente ha sido clave para avanzar.

Llegar y contarle a alguien lo que sientes te ayuda a entenderte”, explicó, resaltando la importancia de cuidar la salud mental como parte esencial de la vida cotidiana.

Angélica Vale revela si volvería a enamorarse

En medio de esta transformación, el amor romántico no está en sus planes inmediatos. Aunque no descarta volver a enamorarse en el futuro, por ahora prefiere darse tiempo.

Ahorita no quiero saber de nada de esas cosas”, confesó entre risas, dejando claro que su enfoque está en sanar y disfrutar su presente.

La conductora confesó que no contempla una nueva relación por ahora. Cuartoscuro

Eso sí, no perdió el sentido del humor al mencionar que solo haría una excepción muy específica: el actor Robert Downey Jr., comentario que arrancó sonrisas y mostró su lado más relajado.

El apoyo de su familia ha sido otro pilar fundamental. Su madre, Angélica María, ha estado a su lado en todo momento, así como sus hijos, quienes representan su mayor motor. “Son mi vida”, aseguró.

A casi cinco meses de haber confirmado su divorcio, la actriz demuestra que es posible transformar una ruptura en una oportunidad de crecimiento personal. Su mensaje es claro: a veces, separarse también es una forma de amar mejor.