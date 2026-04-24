“Michael” y su posible secuela ya genera expectativa: esto sabemos

La película Michael, inspirada en la vida del rey del pop Michael Jackson, podría tener una secuela y esto es razón para que los fans exploten de emoción, puesto que la primera, pese a ser un éxito en taquillas, también ha estado rodeada de críticas.

Las especulaciones de una secuela del biopic es debido a que al final de la película aparece una tarjeta con la leyenda “Su historia continúa” y varios de sus protagonistas dejaran abierta esa posibilidad.

¿Habrá secuela de ‘Michael’?

Posible secuela de “Michael”. Especial

Tras el estreno del filme este 24 de abril de 2026, ejecutivos de Lionsgate han hablado públicamente sobre la posibilidad de continuar la historia. Adam Fogelson, presidente del área cinematográfica del estudio, dijo que les gustaría “entregar más Michael”, aunque aclaró que todavía no hay una aprobación formal.

Absolutamente tenemos más historia que contar”, afirmó. “Nos hemos preparado para ese momento. Y si el público confirma que quiere más, estamos listos para dárselo cuanto antes”.

Fogelson aclaró que la decisión no dependerá exclusivamente de los números en taquilla, sino también del deseo de los seguidores de conocer más sobre la vida de Jackson.

Lionsgate contemplaría dar luz verde a una segunda parte si Michael supera los 700 millones de dólares en recaudación mundial, de acuerdo a lo informado por Variety.

Hasta ahora, con el mercado internacional incluido, las proyecciones apuntan a una apertura global de alrededor de 150 millones de dólares.

¿Qué abordaría la segunda entrega de la vida de Michael Jackson?

Posible secuela de “Michael”. Especial

La primera entrega de ‘Michael’ aborda la infancia de Jackson, su relación conflictiva con su padre Joe Jackson, y el ascenso de la estrella hasta el álbum Bad, cerrando con el Victory Tour de los Jacksons en 1984.

En tanto, estuvo rodeada de críticas luego de que se dio a conocer que se eliminó la demanda por abuso sexual infantil de 1993, acusaciones que el cantante negó y que se resolvieron mediante un acuerdo extrajudicial por más de 20 millones de dólares.

Lo anterior se quitó del biopic tras descubrirse que una cláusula del acuerdo impedía que el demandante fuera mencionado o representado en producciones audiovisuales.

No obstante, en la posible secuela podría reutilizarse aproximadamente el 30% del material filmado originalmente, incluyendo imágenes de los tours Dangerous e Invincible, así como una escena del allanamiento policial a Neverland Ranch.

Actores opinan sobre posible secuela

Por su parte, Jaafar Jackson ha dicho que interpretar a su tío fue “el honor de su vida”, y que “absolutamente” tiene más para dar en el papel.

A esa declaración se suma la de Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, quien señaló que “existe la posibilidad de una segunda parte que aborde algunas otras cosas que sucedieron después”.

En tanto, Nia Long, quien da vida a Katherine Jackson, fue más directa al responder sobre el tema: “¡Si el precio es el adecuado!”.

Pese a todo lo dicho, hasta ahora Lionsgate no ha confirmado oficialmente ninguna decisión ni el guion de una eventual segunda parte.

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