The Boys México: ¿qué se sabe del spin-off y cuándo podría estrenarse?

The Boys: México será una de las próximas apuestas de Prime Video para expandir el universo de la exitosa serie de superhéroes que terminó recientemente tras cinco temporadas. Aunque todavía existen pocos detalles sobre la producción, el proyecto ya genera expectativa entre los seguidores de la franquicia por la participación de talento mexicano.

La nueva serie forma parte de los planes de expansión de “The Boys”, producción que desde 2019 se convirtió en una de las más comentadas por su estilo irreverente y por la manera en que critica el abuso de poder, la política y la industria del entretenimiento. Ahora, esa fórmula llegará a América Latina con una historia ambientada en México.

Butcher frente a Homelander. Foto: Amazon Prime Video

¿Qué se sabe de The Boys: México?

El encargado de desarrollar “The Boys: México” es el escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer. Su nombre ha tomado fuerza en Hollywood durante los últimos años gracias a trabajos como “Blue Beetle”, película basada en el héroe latino de DC Comics, además de “Miss Bala”.

La existencia de este nuevo spinoff fue revelada desde 2023, aunque hasta ahora no se conocen detalles específicos sobre los personajes o la trama principal. Lo que sí se confirmó es que el proyecto ya avanzó en su proceso creativo.

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Eric Kripke, creador de “The Boys”, comentó en abril pasado durante una entrevista con Entertainment Weekly que el episodio piloto ya fue entregado a Prime Video. Según explicó, la reacción de la plataforma fue positiva, aunque todavía existen algunas observaciones antes de continuar con el desarrollo de la serie.

Diego Luna y Gael García Bernal estarán como productores

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de Diego Luna y Gael García Bernal como productores ejecutivos. Ambos actores mexicanos mantienen una larga trayectoria trabajando juntos en cine y televisión, por lo que ahora volverán a colaborar en este proyecto.

A lo largo de los años participaron juntos en producciones como “Y tu mamá también”, “Rudo y Cursi” y “Chicuarotes”. Ahora, los dos estarán involucrados en una franquicia que se ha convertido en una de las más exitosas de Prime Video.

En 2023, Gael García Bernal habló sobre el proyecto durante una entrevista con Variety y dejó claro su entusiasmo por el potencial de la serie en la región.

“Estoy muy emocionado por lo que podemos hacer, porque podemos hacer algo muy interesante en América Latina”.

Hasta ahora no se ha confirmado si ambos actores también aparecerán frente a cámaras, ya que únicamente fueron anunciados como productores ejecutivos.

La serie podría adaptar problemas sociales y políticos de México

Aunque Prime Video no ha revelado la historia oficial de “The Boys: México”, varios seguidores de la franquicia ya comenzaron a imaginar los temas que podrían aparecer en la producción.

Uno de los sitios especializados que habló sobre las posibilidades de la serie fue Comics Basics, donde se planteó la idea de que la trama explore organizaciones criminales con superpoderes y el tráfico del Compuesto V en la frontera entre México y Estados Unidos.

La franquicia de “The Boys” se caracteriza por usar a los superhéroes como una forma de crítica social y política. Por esa razón, muchos esperan que la versión mexicana también toque temas relacionados con el narcotráfico, la corrupción, la migración y los conflictos entre ambos países.

¿Cuándo podría estrenarse “The Boys: México”?

Por ahora no existe una fecha oficial de estreno. Debido a que el proyecto todavía se encuentra en desarrollo y apenas avanzó con el episodio piloto, todo indica que la serie tardará varios años en llegar a Prime Video.

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Las estimaciones apuntan a que el estreno podría ocurrir después de 2028, aunque esto dependerá del avance de la producción y de la aprobación final del proyecto por parte del estudio.

El universo de “The Boys” seguirá creciendo

El cierre de la serie principal no significa el final de la franquicia. Prime Video continúa desarrollando distintos proyectos relacionados con este universo.

Uno de ellos es “Vought Rising”, una precuela centrada en los orígenes de la corporación Vought International durante la década de 1950. La historia seguirá a personajes como Soldier Boy y Stormfront en medio de un misterio de asesinato.

También existe “Gen V”, serie derivada estrenada en 2023 y enfocada en una universidad para jóvenes con superpoderes. Aunque el proyecto fue cancelado tras dos temporadas, algunos de sus personajes aparecieron posteriormente en “The Boys”.

Gen V

PJG