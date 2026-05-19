Quién es Spider-Man Noir: La versión del Hombre Araña de Nicolas Cage en Prime Video

Con la revelación del primer trailer de la serie de televisión Spider Noir, protagonizada por Nicolas Cage, vale la pena conocer más a fondo esta versión ‘vintage’ del popular Hombre Araña que llegará el próximo 27 de mayo a la plataforma Prime Video.

ORIGEN Y PODERES EN LA NUEVA YORK DE LA GRAN DEPRESIÓN

El personaje de Spider-Man Noir nació en las viñetas en el año 2009. Los creativos David Hine, Fabrice Sapolsky y Carmine Di Giandomenico idearon esta mitología alternativa para Marvel Comics. La trama rompe con los escenarios modernos de la línea principal y traslada al espectador a la Nueva York de los años 30, en plena crisis de la Gran Depresión. Este entorno pertenece a la Tierra-90214, un universo hostil controlado por las mafias locales, la impunidad policiaca y el ambiente clásico del cine negro cinematográfico.

En esta realidad, el joven Peter Parker ejerce como un periodista idealista que combate la injusticia social. Su destino cambia de forma radical tras seguir la pista de un contrabando de antigüedades operado por los gángsters locales. Durante su investigación secreta en un almacén, una araña mística escapa de una antigua estatua robada y le propina una picadura letal. El ataque inocula en su sistema el poder puro de un antiguo dios araña, otorgándole capacidades sobrehumanas.

Spider-Man Noir leyendo su propio cómic. Foto: Redes Sociales

El aspecto visual rompe por completo los esquemas tradicionales del arácnido. Olvida las mallas rojas y azules de la continuidad clásica. El héroe viste un traje táctico militar de color negro absoluto, complementado con una icónica gabardina, sombrero de época y unas gafas de aviador que pertenecieron a su tío Ben durante la Primera Guerra Mundial.

La personalidad de esta variante destaca por su frialdad. Emplea métodos letales, porta armas de fuego y no muestra piedad al erradicar a los jefes criminales, incluyendo al despiadado Norman Osborn de su dimensión. En cuanto a sus habilidades físicas, posee fuerza, agilidad y reflejos proporcionales a los de un arácnido, pero genera telaraña orgánica de tonalidad oscura directamente desde sus muñecas, descartando los lanzarredes mecánicos.

Imagen del tráiler de Spider-Noir Foto: Captura de pantalla

EL SALTO A LAS PANTALLAS Y LOS CAMBIOS EN EL LIVE-ACTION

La fama masiva global del personaje explotó gracias a Sony Pictures con el estreno de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse en 2018. En dicha producción, el actor Nicolas Cage prestó su inconfundible voz para la versión original en inglés, ganándose el aplauso inmediato de la crítica y los fanáticos. El éxito sembró el camino para el desarrollo de esta nueva producción de acción real que distribuirá Amazon Prime Video.

La adaptación televisiva de Spider-Noir introduce modificaciones importantes respecto al material de origen de los cómics. En este proyecto live-action, Nicolas Cage asume el reto de interpretar físicamente al personaje principal en la pantalla grande de la televisión. La historia da un vuelco total a la identidad secreta del vigilante.

Póster promocional de Spider-Noir Foto: Amazon Prime Video

En lugar de presentar a la clásica identidad de Peter Parker, la serie se enfoca en un Ben Reilly envejecido que sobrevive como detective privado en una ciudad corrompida. Este investigador veterano lidiará con sus propios demonios del pasado mientras enfrenta a jefes del bajo mundo del tamaño de Silvermane y el peligroso Sandman. La producción promete una atmósfera densa que captura la esencia del cómic original, pero con giros argumentales frescos para la audiencia de la plataforma de streaming.

Todo está listo para conocer a una nueva versión de Spider-Man en televisión, con lo cual, el universo del 'amigable vecino' continúa expandiéndose más allá de los cómics.