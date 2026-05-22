Serie precuela de The Boys: de qué trata 'Vought Rising', dónde verla y cuándo se estrena

El primer adelanto de la nueva serie precuela de The Boys, titulada Vought Rising, ya fue revelado y, las primeras imágenes, están enloqueciendo a los seguidores del mundo de superhéroes cuyo capítulo final llegó el pasado 20 de mayo.

Con el desenlace de la quinta y última temporada, se cerró por definitivo la historia de Billy Butcher y Homelander, pero, al parecer la producción no quiere que los fanáticos se olviden tan fácil de la serie, por lo que este viernes 22 de mayo develaron el primer teaser trailer de 'Vought Rising', la esperada precuela de la saga ideada por Garth Ennis y Darick Robertson.

¿De qué trata Vought Rising, precuela de The Boys?

Serie precuela de the Boys. Especial

En esta nueva aventura prometen revelar cómo nació el ‘monstruoso’ imperio de Vought International y qué ocurrió detrás de las sombras durante las primeras décadas de expansión de la compañía más poderosa y peligrosa del universo de The Boys.

Con las primeras imágenes al descubierto, se puede ver que el origen de Vought será tan oscuro, violento y perturbador como los fanáticos podrían imaginar.

Con esta precuela, los fanáticos se trasladarán a la historia a la década de 1950, mucho antes de los eventos protagonizados por Patriota, Butcher y el resto de personajes que marcaron el éxito de The Boys.

Así, se explorará cómo comenzó el ascenso de Vought International y cómo la compañía logró construir las bases del gigantesco poder político, económico y mediático que domina el mundo décadas después.

¿Dónde ver y cuándo se estrena la serie?

Serie precuela de the Boys. Especial

Vought Rising tiene previsto su estreno en 2027 por Prime Video, por lo que los seguidores de los superhéroes deberán esperar para que llegue la serie precuela a streaming.

El reparto cuenta con Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith, junto a Jensen Ackles y Aya Cash, quienes además participan como productores.

La producción ejecutiva está a cargo de Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

La serie está producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.

*mvg*