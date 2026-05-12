¡Se hizo canon! Cristo Fernández, actor de 'Ted Lasso', es fichado por El Paso Locomotive

Cristo Fernández tiene buenas noticias, pero esta vez no por una serie de televisión ni por un nuevo proyecto en la pantalla. El actor mexicano, conocido mundialmente por interpretar a “Dani Rojas” en Ted Lasso, fue anunciado como nuevo jugador de El Paso Locomotive FC, equipo que participa en la USL Championship de Estados Unidos.

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores del actor, ya que durante años su carrera estuvo completamente relacionada con el entretenimiento. Sin embargo, detrás de su éxito en televisión siempre existió una historia ligada al futbol, deporte que formó parte de su vida desde muy joven y que ahora le abre nuevamente una oportunidad profesional.

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Cristo Fernández: de la actuación al futbol profesional

Aunque millones de personas identifican a Cristo Fernández por su participación en Ted Lasso, antes de convertirse en actor ya tenía experiencia dentro del futbol. Durante su adolescencia formó parte de las fuerzas básicas de Tecos FC, donde soñaba con llegar al profesionalismo.

Ese camino cambió cuando sufrió una lesión a los 15 años, situación que lo obligó a alejarse de las canchas. Con el tiempo encontró una nueva oportunidad en la actuación y terminó alcanzando reconocimiento internacional gracias a la exitosa serie de Apple TV.

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Curiosamente, el personaje que lo hizo famoso también estaba relacionado con el futbol. “Dani Rojas” se convirtió en uno de los favoritos del público por su energía y pasión por el deporte, algo que ahora parece reflejarse también en la vida real del actor mexicano.

El Paso Locomotive FC ficha a Cristo Fernández

La llegada de Cristo Fernández al club estadounidense no ocurrió de un día para otro. Antes de concretar el fichaje, el mexicano pasó por un periodo de prueba de aproximadamente dos meses, tiempo en el que entrenó con el equipo y disputó un partido amistoso de pretemporada ante New Mexico United.

Finalmente, El Paso Locomotive FC confirmó su incorporación como delantero, aunque todavía deberá recibir la aprobación correspondiente por parte de la liga y la federación para quedar habilitado oficialmente.

El director técnico del equipo, Junior González, explicó que la incorporación del actor mexicano también representa una aportación positiva para el grupo.

Más allá del aspecto deportivo, el fichaje ha generado conversación por tratarse de una figura reconocida en el mundo del entretenimiento que ahora tendrá la oportunidad de competir dentro del futbol profesional.

“El sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”

Después de hacerse oficial su llegada al equipo estadounidense, Cristo Fernández compartió un mensaje donde habló sobre lo importante que resulta este momento en su vida.

“El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad (...)s el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón. Estoy increíblemente agradecido con El Paso Locomotive FC por abrirme las puertas y darme la oportunidad de competir desde el primer día”.

El actor mexicano dejó claro que, pese a su carrera en televisión, nunca dejó atrás su deseo de volver a jugar profesionalmente.

Fernández también comentó que su historia busca transmitir un mensaje relacionado con la perseverancia y la importancia de seguir persiguiendo metas personales pese a los obstáculos.

Incluso bromeó sobre el apodo del club al señalar que quizá es “un hombre loco con sueños locos”, por lo que considera que encaja perfectamente con los “Locos”.