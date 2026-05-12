La actriz Eiza González está de luto tras la muerte de su perrita, Pasita. Su mascota la acompañó durante más de dos décadas, convirtiéndose en su sombra y su compañera más fiel desde que la actriz era muy joven.

Eiza usó sus redes sociales para despedirse con unas palabras muy emotivas. En su publicación, recordó el largo tiempo que pasaron juntas y cómo la rescató cuando ella todavía no era famosa y era apenas una jovencita.

Eiza González se despide de Pasita con emotivo mensaje

Pasita fue la mejor amiga de Eiza González durante más de dos décadas. No importaba en qué parte del mundo estuviera, la perrita siempre la acompañó en sus momentos más importantes. La actriz recordó con mucho cariño cómo pasaron de vivir juntas en México a verla crecer profesionalmente en Estados Unidos.

Eiza González usó su cuenta para decirle adiós a su mascota con un mensaje muy tierno.

"Tengo el corazón roto; mi pequeña compañera de abrazos ya cruzó el puente del arcoíris", escribió, recordando los momentos que pasó con su perrita.

Asimismo, la actriz mostró un video de su despedida y admitió que ese fue su último día al lado de su mascota. Para ella, estar presente en sus últimos suspiros fue algo durísimo y, según sus propias palabras, ha sido de las cosas más pesadas que ha tenido que superar.

Eiza González despide a su perrita Pasita con desgarrador mensaje IG eizagonzalez

“Fuimos tú y yo contra el mundo”

"Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciéndome que te tuve durante mucho tiempo, pero lo que no entienden es que lloro cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos. Has estado conmigo desde que era niña".

Eiza se puso nostálgica al hablar de lo unidas que eran. Comentó que solo quienes han tenido una mascota saben lo fuerte que puede ser ese cariño. Según sus palabras, la perrita la acompañó desde que era una jovencita hasta convertirse en una estrella internacional, estando presente en todas sus alegrías y también en sus momentos más difíciles.

"Fuimos nosotras dos contra el mundo, sin importar a dónde me llevara la vida", confesó la actriz.

Eiza González despide a su perrita Pasita con desgarrador mensaje IG eizagonzalez

La enfermedad de Pasita marcó sus últimos años

La actriz mencionó lo complicado que fue cuando Pasita enfermó y perdió un ojo, situación que las llevó directamente al quirófano. Fue un proceso duro, pero Eiza asegura que esos cuidados y la conexión que tenían en medio de los momentos difíciles es lo que más extrañará de su mejor amiga.