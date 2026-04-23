Molletes para el desayuno: cómo transformar el clásico en un manjar gourmet

Aprende a preparar molletes para el desayuno, checa cómo transformar el clásico en un manjar gourmet con una simple receta. Su origen se entrelaza con la herencia española del pan, pero su alma es puramente mexicana, adaptándose a los ingredientes locales de cada región del país.

Los molletes forman parte de la comida mexicana, incluso son platillo estrella combinados con otro estilo (como los hacen en Sanborns); y es que su sencillez es su mayor virtud: un pan bolillo partido a la mitad, untado con frijoles refritos, coronado con queso derretido y acompañado de una fresca salsa pico de gallo.

Este platillo ha trascendido generaciones, estableciéndose como el desayuno reconfortante por excelencia o la cena rápida que nunca falla. Sin embargo, el mollete no es solo una solución rápida para el hambre; es un lienzo en blanco para la creatividad culinaria.

Eleva la receta de molletes para el desayuno al estatus “gourmet” equilibrando sabores y texturas, manteniendo siempre el respeto por sus raíces tradicionales.

Receta de molletes gourmet Canva

Receta de molletes para el desayuno

Ingredientes:

4 piezas de pan bolillo o telera de panadería artesanal

60 g de mantequilla, a temperatura ambiente

Para los frijoles refritos "especiales":

2 tazas de frijoles negros cocidos (con un poco de su caldo)

1/4 de pieza de cebolla blanca picada finamente

1 diente de ajo picado

1 rama de epazote fresco

30 g de manteca de cerdo (para el sabor tradicional)

1 pizca de comino molido.

El toque gourmet:

150 g de queso Chihuahua (para fundir)

100 g de queso manchego de oveja

50 g de queso de cabra natural (para cremosidad extra)

200 g de chorizo de Toluca o chorizo artesanal de alta calidad

Pico de gallo de la casa:

3 jitomates guajes maduros, sin semillas y en cubitos

1/2 cebolla morada

2 chiles serranos picados finamente

1 manojo de cilantro fresco picado

1 limón (solo el jugo)

Sal de grano y pimienta negra recién molida al gusto

1 aguacate en cubos

Preparación:

En una sartén caliente, añade la manteca de cerdo. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega los frijoles con un poco de caldo y la rama de epazote. Deja que hiervan unos minutos. Con un machacador, prensa los frijoles hasta obtener una pasta suave pero consistente. Añade el comino y rectifica la sal; cocina a fuego bajo hasta que "bailen" en la sartén (se despeguen del fondo). Reserva. En otra sartén, desmenuza el chorizo y fríelo en su propia grasa hasta que esté bien dorado y crujiente. Escurre el exceso de grasa sobre papel absorbente. Precalienta tu horno a 180°C. Corta los bolillos por la mitad longitudinalmente, retira un poco de migajón si prefieres una base más crujiente. Unta una capa generosa de mantequilla en cada mitad y llévalos al horno o a un comal por 3-5 minutos hasta que las orillas estén doradas. Retira los panes del horno y unta una capa generosa de frijoles refritos calientes. Distribuye una mezcla de queso Chihuahua y manchego sobre los frijoles. Añade el chorizo crujiente encima y, finalmente, coloca pequeños trozos de queso de cabra. Regresa los molletes al horno en la función de "broil" o calor alto superior por 5 minutos, o hasta que el queso esté burbujeante y comience a presentar manchas doradas. Mientras se gratinan, mezcla los ingredientes del pico de gallo en un bowl. No añadas el limón y la sal sino hasta el momento de servir para evitar que el jitomate suelte demasiada agua. Sirve los molletes calientes y corona con el pico de gallo fresco y el aguacate.

Receta de molletes gourmet Canva

¿Cuál es el mejor queso para gratinar en los molletes?

Aunque el queso manchego tipo mexicano es el estándar, la combinación de diferentes variedades eleva el perfil de sabor. El queso Chihuahua aporta una nota láctea intensa y excelente fundición; el queso Asadero o el Oaxaca ofrecen esa textura elástica característica.

Sin embargo, para el toque gourmet, la inclusión de un queso madurado o un toque de queso de cabra añade una complejidad aromática que sorprende al paladar. La clave está en buscar quesos con un contenido graso adecuado para que burbujeen sin separarse.

Receta de molletes gourmet Canva

¿Con qué acompañar los molletes?

Un mollete gourmet merece una bebida a la altura; para un desayuno, un café de olla preparado con piloncillo y canela realza las notas dulces del pan tostado. Si se sirve como cena, un vino tinto joven, como un Tempranillo mexicano, puede equilibrar perfectamente la grasa del queso y el picante del chorizo.

Otra opción refrescante es una infusión de hibisco (jamaica) con un toque de romero, que limpia el paladar entre cada bocado gracias a su acidez natural.

Disfruta de unos molletes para el desayuno, pasan de clásico a un platillo gourmet en solo una receta.