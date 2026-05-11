¿BTS en el Festival de Molletes? RM causa revuelo tras ser captado en CDMX

RM, integrante de BTS, cuyo nombre real es Kim Namjoon, está causando revuelo luego de que fue captado en un restaurante y muchos aseguraron que se encontraba en el Festival de Molletes, el cual actualmente se realiza en la Ciudad de México (CDMX).

El líder de BTS fue visto disfrutando de un momento tranquilo en un restaurante ubicado en la capital del país, algo que llamó la atención entre las ARMYS, quienes comenzaron a especular sobre si se trataba del famoso Festival de Molletes de Sanborns.

¿Integrante de BTS en Festival de Molletes de Sanborns?

¿BTS en el Festival de Molletes? Especial

En el video que se hizo viral se observa al integrante de BTS, sentado al interior de un restaurante.

Nam en el Festival de Los Molletes de Sanborns”, se lee en el texto que acompaña el clip.

Rápidamente las ARMY se volcaron al video para cuestionar sobre la veracidad del clip y si en realidad RM estaba esperando un delicioso mollete o estaba en otro lugar. Incluso pusieron en duda si el clip era real o simplemente se trataba de algo más de la Inteligencia Artificial.

Entre los comentarios en redes sociales se lee:

Díganme que es broma.

¿Es real o no?

No es Sanborns.

Llegando al Festival del Mollete.

¿Soy la única que no va? No hay dinero.

¿De qué eran sus molletes? Para ir a la experiencia completa.

Pensé que era falso.

Recomiéndenle el de birria.

Señalan restaurante Le Pain Quotidien

Ante todo el revuelo por el integrante de BTS en el Festival de Molletes de Sanborns, ha salido a la luz que en realidad RM estaba en un restaurante de la cadena Le Pain Quotidien, famosa por sus por sus productos orgánicos, pan artesanal y ambiente casual.

Este restaurante está ubicado en una zona concurrida de la capital, y el cual se convirtió en tendencia tras la filtración del clip.

Aunque algunos usuarios pidieron respetar la privacidad de Kim Namjoon recordando que se trataba de un momento personal fuera de su agenda oficial, la mayoría celebró la inesperada aparición del artista en México.

¿Hasta cuándo es el Festival de Molletes de Sanborns?

¿BTS en el Festival de Molletes? Especial

El Festival de Molletes y Molletzzas 2026 en Sanborns estará disponible hasta el 30 de junio de 2026. Este evento comenzó el 1 de mayo y ofrece una variedad de molletes clásicos e innovadores en todas las sucursales a nivel nacional.

Entre las variedades que están causando sensación están:

Cochinita pibil

Huevo revuelto con jamón

Milanesa empanizada

Salsa mexicana

Tecolotes: Acompañados con chilaquiles rojos o verdes

Cabe destacar que los precios pueden variar por sucursal, pero el rango estimado para los molletes y las molletzzas de Sanborns oscilan aproximadamente entre 79 y 149 pesos, dependiendo de la preparación elegida.

*mvg*