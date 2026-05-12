Caso Héctor ‘N’: Alexa Hoffman revela que hay otra víctima de su papá

Alexa Hoffman reveló recientemente que hay otra víctima de su papá, el actor Héctor ‘N’, quien actualmente se encuentra preso cumpliendo una pena de 12 años y 6 meses de cárcel por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual en contra de su hija menor.

Héctor ‘N’ fue detenido en junio del 2021, luego de que su hija Alexa Hoffman, lo denunció por los delitos antes citados cometidos durante su infancia y adolescencia.

Ahora, en una entrevista con el creador de contenidos Alfonso Martínez (Ponchote), habló sobre lo que vivió con su padre y de la otra víctima, algo que dijo, nunca había contado.

Alexa Hoffman revela que hay otra víctima de su papá Héctor ‘N’

Caso Héctor 'N'. Especial

La hija menor de Héctor ‘N’ reveló que ha sido difícil llevar el proceso en contra de su padre, en parte, por las severas críticas que recibe, pese a las pruebas.

En esta línea, dio a conocer sobre una amiga de su infancia, quien también fue víctima de su padre, según sus propias palabras.

Igual algo, es que nunca lo he dicho, y no sé… pero algo que también me ha hecho como no rendirme en el proceso, porque muchas veces he dicho como ‘ya no puedo’ o como ‘si hubiera sabido que era así nunca hubiera denunciado’, pero después me enteré de que no fue solo a mí, sino a alguien que yo a la fecha quiero mucho”.

Alexa contó que esa persona se lo dijo a su mamá y eso le dolió mucho, puesto que fue ella misma quien la invitó a su casa.

Eso me dolió en el alma, el saber que yo lleve a esa persona a esa casa y como que por mi culpa vivió lo mismo que yo. O sea yo invité a esa persona a casa de mi papá y también abusó de ella”, dijo Alexa visiblemente afectada, aclarado que fue a Ginny Hoffman, su madre, a quien se lo confesó.

La hija menor de Héctor ‘N’ refirió que se siente sumamente culpable por ese hecho y relató que la víctima ya contó lo ocurrido a sus padres.

Sé que lastimó a mucha gente, no solo físicamente sino mentalmente a todas las personas que están a su alrededor los hace porquería. No sé de quién más haya abusado, sé de los que sé, pero me imagino que a muchos más, no lo dudo, entonces pues me da tranquilidad de alguna forma el saber que detuve por lo menos el tiempo que esté condenado y espero que no lo vuelva a hacer cuando salga”.

‘No necesito un perdón’

Alexa Hoffman dejó claro que ahorita no necesita darle un perdón a su padre, porque muchas veces le han preguntado que si lo perdonaría por lo que hizo.

Ahorita ya es como me hirió, ya, no necesito razones, no necesito nada, solamente espero de él que cambie, a mí ya no me sirve que cambie, a mí ya me lastimó, ya quedó en mi historia y en lo que soy y lo que voy a hacer”.

Asimismo, enfatizó que su objetivo es claro y es que no lastime a nadie más.

En tanto, defendió a su mamá, Ginny Hoffman, a quien señaló como una ‘víctima indirecta’ de su padre.

Caso Héctor ‘N’

Caso Héctor 'N'. Especial

Héctor Parra recibió una sentencia modificada de 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual contra su hija, Alexa Hoffman. Esta condena fue ratificada a principios de 2025 por la novena sala penal, tras revisiones previas que incluyeron una pena de 10 años y 6 meses en 2023 y otra de 13 años y 10 meses en 2024.

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