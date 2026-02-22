Famosos reaccionan a ola de violencia tras muerte de 'El Mencho'

La reciente jornada de violencia que ha sacudido a diversos puntos de la República Mexicana, específicamente en los estados de Jalisco, Guanajuato y Nayarit, no ha pasado desapercibida para las figuras públicas. A través de sus plataformas digitales, actores, cantantes e influencers han pausado su contenido habitual para enviar mensajes de solidaridad, miedo y recomendaciones a sus millones de seguidores.

Una de las voces más resonantes fue la del cantante de regional mexicano Christian Nodal. El intérprete utilizó sus redes sociales para expresar una profunda consternación no solo por la situación nacional, sino por el panorama global.

"Que horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México", escribió el sonorense, haciendo un llamado urgente a su audiencia: "Cuídense mucho por favor".

Geraldine Bazán relata angustia familiar

Para Geraldine Bazán, los hechos violentos tocaron una fibra personal debido a sus lazos sanguíneos con la zona afectada. La actriz reveló que gran parte de su familia reside en las áreas de conflicto, lo que aumentó su preocupación.

"Mi corazón está con Jalisco, con Guadalajara, con León, con Nayarit… y con cada familia que hoy siente miedo, incertidumbre o angustia", compartió Bazán.

La actriz detalló que tiene parientes en Guadalajara, Talpa y Mascota, por lo que no ha podido dejar de pensar en ellos.

"Les mando toda mi luz, mi cariño y mis oraciones. Cuídense mucho, resguárdense, mantengan la calma dentro de lo posible y sobre todo, protéjanse", finalizó.

Llamados a la seguridad y contra la desinformación

Por su parte, la actriz e influencer Bárbara del Regil también se pronunció al respecto, enfocando su mensaje en la autopreservación de los ciudadanos ante los disturbios en Jalisco y León.

"Le pido a Dios que esto termine sin que nadie sufra. Solo quiero pedirte que te cuides, que si puedes no salgas y que estés cerca de tu familia. Nada es más importante que estar a salvo", escribió Del Regil, deseando un pronto retorno de la paz y la tranquilidad al país.

En un tono más pragmático, el actor y creador de contenido de viajes, Alan Estrada, lanzó una advertencia crucial sobre el consumo de información en momentos de crisis. Estrada instó a la población a no caer en el pánico generado por noticias falsas.

"Amigos de Jalisco. Los abrazo. Busquen información únicamente en canales oficiales y sigan las recomendaciones de las autoridades", aconsejó el actor. Además, fue tajante al criticar a quienes lucran con la tragedia: "Mi desprecio total a las personas que comparten fotos falsas o fake news únicamente porque se alinean con su agenda política".

Finalmente, la estrella internacional Eiza González se sumó a las condolencias de manera breve pero simbólica, compartiendo en sus historias un emoji de corazón partido a la mitad junto al nombre de "México", reflejando el sentir generalizado de la comunidad artística.