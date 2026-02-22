El 90% de los bloqueos ya fueron desactivados: SSPC

Luego del operativo realizado en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que concluyó con el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, en 20 entidades del país se reportaron un total de 252 bloqueos carreteros, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

La dependencia detalló que, para las 20:00 horas del domingo, el reporte era que aproximadamente el 90 por ciento de los bloqueos, 229 casos, habían sido desactivados y sólo 23 se encontraban activos; además de cuatro cierres parciales, debido a que se calificó como oportuna participación de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno.

Se destacó que, luego de “un operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco”, sin hacer referencia a la acción en contra del CJNG, se registraron bloqueos carreteros, incendio de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país.

Con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas, señaló la SSPC, inmediatamente se activaron protocolos de atención, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales.

Se detalló que, de los 252 bloqueos, 65 se concentraron en Jalisco, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

También hubo acciones del crimen organizado en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Nayarit.

Otras agresiones ocurrieron en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Se explicó que fueron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales, sin reportes de incidentes mayores.

La la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que, para la noche del domingo, la mayoría de los bloqueos habían sido retirados, las vialidades principales liberadas y los puntos restantes se encontraban bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

Indicó que se trabaja en coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población.

Además, se hizo un llamado a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales, por donde habrá información de manera permanente.

jcp