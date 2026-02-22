"La parte más solitaria de mi existencia": Hilary Duff habla sobre distanciamiento con su hermana

En una reveladora entrevista, Hilary Duff confirmó los rumores que circulaban entre sus seguidores: su nueva canción, We Don't Talk, está dedicada al difícil momento que atraviesa en la relación con su hermana.

La actriz y cantante abrió su corazón sobre lo que significa este distanciamiento familiar, describiendo la ausencia de su hermana en su vida actual como "absolutamente la parte más solitaria de mi existencia".

Una verdad compartida

Hilary Duff admitió que luchó con la idea de incluir un tema tan personal en su nuevo disco. Sin embargo, decidió hacerlo al reconocer que es una situación con la que muchos se pueden identificar.

"Como una persona que existe en el mundo sin mi 'otra mitad', mucha gente está teniendo esa experiencia".

Para la artista, verbalizar esta situación a través de su música fue un proceso "honestamente sanador", una forma de procesar su realidad y decir su verdad.

Bajo el escrutinio público

La estrella también abordó lo difícil que resulta procesar un conflicto familiar cuando se vive bajo la lupa de las redes sociales. Duff lamentó ver cómo su vida se desarrolla en internet, con personas en tiktok especulando sobre sus problemas, a veces acertando y otras veces equivocándose.

Aunque reconoció que esta intrusión "apesta" y a veces le duele o le molesta, entiende que se ha convertido en una línea de trabajo para muchos creadores de contenido.

"Es una parte realmente personal de mi vida que no se puede mantener en privado, así que mejor digo cómo es la experiencia para mí", explicó.

Sin expectativas de reconciliación inmediata

Al ser cuestionada sobre si espera que su hermana escuche la canción y si esto podría ayudar a su relación, Duff fue contundente: "No creo que eso ayudaría".

La cantante enfatizó que ha llegado a un punto en el que necesita priorizarse a sí misma.

"Creo que solo tengo que existir como una persona por mi cuenta y hacer lo que quiero hacer", declaró, añadiendo que le tomó mucho tiempo llegar a vivir sin preocuparse por el ruido exterior.

Duff concluyó aclarando que su intención no es decir nada malo, sino simplemente compartir su experiencia personal.