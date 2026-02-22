¿Quién es Robert Aramayo? El actor que venció a Leonardo Di Caprio y Timothée Chalamet en los BAFTA

La 79.ª edición de los premios BAFTA (los equivalentes británicos al Oscar) dejó una imagen para la historia: el rostro de absoluta incredulidad de Robert Aramayo. En una categoría que parecía destinada a premiar a los grandes titanes de la taquilla global, el actor nacido en Hull se alzó con la máscara de bronce al Mejor Actor Protagonista.

Un triunfo contra todo pronóstico

La competencia era, por decir lo menos, feroz. Robert Aramayo competía por su papel en el desgarrador drama I Swear (traducido en algunos mercados como Incontrolable), donde interpreta a John Davidson, un activista real que padece el síndrome de Tourette.

Frente a él se encontraban nombres que dominan la industria: el eterno Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) y el fenómeno generacional Timothée Chalamet (Marty Supreme).

A pesar de que las apuestas favorecían a Chalamet, la crítica británica se rindió ante la "humanidad cruda y la precisión técnica" de Aramayo.

"Honestamente, no puedo creerlo. Todos en esta categoría me dejan sin aliento", declaró un emocionado Aramayo al recibir el galardón de manos de Kerry Washington.

Robert Aramayo REUTERS

¿Quién es Robert Aramayo?

Aunque para muchos su nombre ha saltado a la fama mundial esta noche, Aramayo lleva años forjando una carrera impecable:

Sus inicios: Formado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, Aramayo comenzó a destacar en el teatro antes de saltar a la pantalla.

Formado en la prestigiosa de Nueva York, Aramayo comenzó a destacar en el teatro antes de saltar a la pantalla. El joven Ned Stark: Su primer gran papel internacional fue interpretar a la versión joven de Eddard Stark en Game of Thrones , demostrando su capacidad para cargar con el peso de personajes icónicos.

Su primer gran papel internacional fue interpretar a la versión joven de Eddard Stark en , demostrando su capacidad para cargar con el peso de personajes icónicos. Tierra Media: Recientemente, consolidó su estatus como estrella al dar vida a un joven Elrond en la serie de Amazon Prime Video, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Robert Aramayo, ganador de un BAFTA AFP

Un mensaje de inclusión

Más allá del brillo de la estatuilla, Aramayo utilizó su discurso para visibilizar la realidad de quienes viven con Tourette.

"John Davidson es la persona más increíble que he conocido... ellos necesitan apoyo y comprensión", afirmó el actor, quien también se llevó el premio EE Rising Star (Estrella Emergente), votado por el público.

Con esta victoria, Robert Aramayo no solo vence a los "pesos pesados" de Hollywood, sino que se posiciona como el nuevo estandarte del talento británico, recordándonos que, a veces, la interpretación más honesta es la que termina rompiendo todos los pronósticos.